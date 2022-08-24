Посол Євросоюзу пояснив затримку з виділенням 8 мільярдів євро допомоги Україні

Затримка з наданням Україні другого траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу пов’язана з внутрішніми дискусіями серед країн-членів.

Про це повідомив посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас, передає "Європейська правда".

"Ці дискусії пов’язані з внутрішніми питаннями Євросоюзу. Зокрема, з тим, яким має бути кредитний портфель ЄС, наші зобов’язання, а також як саме ЄС має надати гарантії для отримання цього кредиту для України, які держави-члени мають нести який відсоток навантаження і так далі", – сказав він в інтерв’ю виданню.

Він пояснив, що ці дискусії між державами-членами стосуються надання Україні більшої кількості грантів.

"Адже макрофінансова допомога по своїй суті – це дуже дешевий кредит. Але все одно це саме кредит. Тому в Євросоюзі є також ті, хто кажуть, що ми маємо надавати більше у формі грантів. Але я сподіваюся, що ці дискусії мають завершитися вже скоро", – зазначив Маасікас.

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Як повідомлялося, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. За даними Bloomberg, нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС.

Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий надійшов 2 серпня.