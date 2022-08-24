Росія попри санкції майже досягла довоєнного експорту алмазів, – Bloomberg

РФ знайшла спосіб уникати санкції, накладені на збут її діамантів, заробляючи щомісяця сотні мільйонів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Паніка, яка цьогоріч охопила алмазний світ, починає слабшати, оскільки російський вибувний гігант ПАТ "Алроса", який потрапив під санкції, непублічно відновив експорт майже до довоєнного рівня.

На "Алросу" припадає близько третини світових поставок алмазів. І після запровадження західних санкцій на імпорт різко піднялися ціни на дрібні та дешевші діаманти.

Тепер "Алроса" знову продає алмазів на суму понад $250 млн на місяць, причому продажі подекуди лише на $50 млн на місяць нижче рівня до того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Продажі відновилися, оскільки деякі індійські банки зрозуміли, як полегшити транзакції в валютах, відмінних від доларів.

Більшість російського каміння направляється до виробників в Індії – найбільшому серед небагатьох галузевих центрів, де сотні підприємств ограновують і полірують необроблені камені для використання в прикрасах. За словами джерел, "Алроса" продавала алмази покупцям в Індії та Європі, в основному в обмін на рупії.

Немає ознак того, що такі продажі порушують санкції. Але існує широке занепокоєння щодо наслідків торгівлі російськими товарами, кажуть співрозмовники видання. Угоди укладаються "тихо", і "Алроса" припинила публікувати будь-яку інформацію про свої продажі чи фінансові показники.

Деякі представники алмазної промисловості наполягають на тому, щоб виключити російські камені з ринку. Так, американські компанії Tiffany & Co. і Signet Jewellers Ltd. заявили, що припинять купувати нові алмази, видобуті в Росії.

Проте індійські та бельгійські покупці, а також торговці ювелірними виробами з Китаю і Близького Сходу, як і раніше хочуть купувати російські діаманти, відтак шукають рішення уникнути проблем із оплатою після накладення санкцій.