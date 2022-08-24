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Новини
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Росія попри санкції майже досягла довоєнного експорту алмазів, – Bloomberg

бриллиант

РФ знайшла спосіб уникати санкції, накладені на збут її діамантів, заробляючи щомісяця сотні мільйонів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Паніка, яка цьогоріч охопила алмазний світ, починає слабшати, оскільки російський вибувний гігант ПАТ "Алроса", який потрапив під санкції, непублічно відновив експорт майже до довоєнного рівня.

На "Алросу" припадає близько третини світових поставок алмазів. І після запровадження західних санкцій на імпорт різко піднялися ціни на дрібні та дешевші діаманти.

Тепер "Алроса" знову продає алмазів на суму понад $250 млн на місяць, причому продажі подекуди лише на $50 млн на місяць нижче рівня до того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Продажі відновилися, оскільки деякі індійські банки зрозуміли, як полегшити транзакції в валютах, відмінних від доларів.

Більшість російського каміння направляється до виробників в Індії – найбільшому серед небагатьох галузевих центрів, де сотні підприємств ограновують і полірують необроблені камені для використання в прикрасах. За словами джерел, "Алроса" продавала алмази покупцям в Індії та Європі, в основному в обмін на рупії.

Немає ознак того, що такі продажі порушують санкції. Але існує широке занепокоєння щодо наслідків торгівлі російськими товарами, кажуть співрозмовники видання. Угоди укладаються "тихо", і "Алроса" припинила публікувати будь-яку інформацію про свої продажі чи фінансові показники.

Деякі представники алмазної промисловості наполягають на тому, щоб виключити російські камені з ринку. Так, американські компанії Tiffany & Co. і Signet Jewellers Ltd. заявили, що припинять купувати нові алмази, видобуті в Росії.

Проте індійські та бельгійські покупці, а також торговці ювелірними виробами з Китаю і Близького Сходу, як і раніше хочуть купувати російські діаманти, відтак шукають рішення уникнути проблем із оплатою після накладення санкцій.

Автор: 

Європа (575) Індія (357) росія (14103) діаманти (35)


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24.08.2022 12:47 Відповісти
Кому война, а кому мать родна в нарушении Будапештского меморандума, по которому Украина отказалась от третьего ядерного потенциала , таким образом оказав Миру услугу в безопастности , как выяснилось в ущерб себе , а потом всю торговлю с агрессором по всему Миру надо обложить налогм , который должен пойти на возмещение ущерба нанесенного народу Украины, але напевно це питання не на часі.
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24.08.2022 13:22 Відповісти
козлины, вам алмазы ещё пригодятся, чтоб выплачивать триллионные репарации.
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24.08.2022 14:14 Відповісти
мабуть вони готові їх дупою жерти, аби тільки нічого нам не виплачувати, будуть потім скиглити а скиглити вони вміють, на цілий Світ сірі-босі, голодні-холодні, нас обікрали, ми теж постраждали.
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24.08.2022 17:54 Відповісти
"Алмазный квартал" Антверпена находится прямо в центре города возле железнодорожного вокзала, куда с 1836 года прибывали поезда с неограненными драгоценными камнями. Здесь расположилось 1500 ювелирных фирм (самая большая концентрация в мире), сотни магазинов и несколько фабрик по обработке алмазов. Также в Антверпене находятся четыре алмазные биржи из 22-х существующих в мире. Здесь же в начале ХХ века была основана и первая в мире биржа драгоценных камней. На биржах проводят сделки по крупным партиям камней, за которые могут поторговаться лишь юридические лица. "Больше всего драгоценностей импортируют в США, https://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukraina-smozhet-prokormit-kitaycev-ekspert-463028.html Китай , Японию, ОАР и Индию. Дальше идет ЕС, но Европу подкосил кризис. Раньше наиболее важными были Италия, Германия, Франция и Испания. Страны СНГ и Турция - это развивающиеся рынки", - говорит "Сегодня" эксперт Эдди Влейсдраггер, написавший несколько книг об алмазном секторе Антверпена.

Бриллиантовый рай занял пять улиц в еврейском квартале, поскольку так уж сложилось, что этим бизнесом занимаются в основном ортодоксальные евреи. Из 500 тысяч населения Антверпена - 85 тысяч евреи, и абсолютное большинство из них так или иначе связаны с ювелирным бизнесом. Небольшую его долю занимают индусы.
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24.08.2022 20:53 Відповісти
" так уж сложилось, что этим бизнесом занимаются в основном ортодоксальные евреи"
Це ті самі які кожного року відвідують нашу Умань?
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24.08.2022 22:02 Відповісти
так би і написали ,що то євреї під прикриттям індусів
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25.08.2022 09:13 Відповісти

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