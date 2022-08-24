У Європі вперше продали яхту підсанкційного російського олігарха

На аукціоні в Гібралтарі у вівторок продали супер’яхту Axioma підсанкційного російського мільярдера Дмітрія Пумп’янського.

Як пише Bloomberg, судно стало першою супер’яхтою російського підсанкційного олігарха, яка була продана на аукціоні в Європі, передає Європейська правда.

Усього на аукціон було подано 63 заявки, але скільки заплатив переможець і ким він є, поки не розголошується.

72,5-метрова Axioma пішла з молотка на користь американського інвестиційного банку JP Morgan, який стверджує, що мільярдер, власник яхти Дмітрій Пумп’янський, винен йому понад $20 млн.

Судно з шістьма гостьовими каютами, басейном, 3D-кінотеатром, тренажерним залом, джакузі та повністю обладнаним спа-салоном було затримано після пришвартування у Гібралтарі у березні.

Дмітрій Пумп'янський – власник та голова правління виробника сталевих труб для нафтогазової галузі OAO TMK, що є постачальником російської державної енергетичної компанії "Газпром". Він потрапив під санкції з боку Великої Британії, ЄС та США після вторгнення РФ в Україну.

Лондон заявив, що мільярдер, статки якого оцінюються в 1,84 млрд фунтів стерлінгів, є одним із "найближчих до Путіна" олігархів.

Раніше в Європі також затримали яхти інших російських мільярдерів Андрія Мельниченка, Алішера Усманова, Олексія Мордашова, Геннадія Тімченка та Олексія Кузьмічова.