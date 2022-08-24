США оголосять про новий пакет допомоги Україні на $6 мільярдів (оновлено)

Сполучені Штати готуються 24 серпня оголосити про додатковий пакет військової допомоги в розмірі $3 млрд, спрямований на тренування й оснащення українських сил.

Про це повідомляє AP із посиланням на обізнані джерела в адміністрації президента США.

За словами співрозмовників, кошти підуть на фінансування контрактів на безпілотники, зброю та інше обладнання, яке може не потрапити на фронт протягом року чи двох.

Загальний пакет допомоги, який надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні, ще може змінитися, але навряд чи значним чином.



На відміну від більшості попередніх пакетів, нове фінансування в основному спрямоване на те, щоб допомогти Україні забезпечити її середньо- та довгострокову оборонну позицію.

Попередні поставки, більшість із яких здійснювалися згідно з розпорядженням президента Джо Байдена про скорочення військових запасів, були зосереджені на більш нагальних потребах України в зброї та боєприпасах, а також стосувалися матеріальних засобів, які Пентагон уже має на складі та які можуть бути відправлені в найкоротші терміни.

Окрім надання довготермінової допомоги, яку Україна може використати для потенційних майбутніх оборонних потреб, новий пакет має на меті запевнити українських посадовців у тому, що США мають намір продовжувати свою підтримку, незважаючи на щоденні зміни ситуації на полі бою.

Як пізніше повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, крім того 24 серпня Україна отримає від США $3 млрд до держбюджету у формі безповоротного гранту. Кошти надійдуть через механізм Світового Банку.

"Вдячний нашим американським партнерам та команді Світового банку за потужну підтримку України. Грантова допомога є вагомим подарунком для нашої країни у День Незалежності України", – написав він у Facebook.