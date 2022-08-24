БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2552 відвідувача онлайн
Новини
306 0

"Укрзалізниця" попередила про затримку низки поїздів через ДТП на Кіровоградщині

укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" попередила про затримку низки поїздів через ДТП поблизу залізничного полотна на дільниці "Знам’янка Пантаївка".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, із запізненням курсують наступні поїзди:

  • №86 Львів – Запоріжжя (+4 год 30 хв);
  • №76 Київ – Кривий Ріг (+3 год 00 хв);
  • №42 Львів – Дніпро (+3 год 10 хв);
  • №92 Одеса – Харків (+3 год 06 хв);
  • №80 Київ – Дніпро (+1 год 45 хв);
  • №7/8 Харків – Одеса (+2 год 25 хв).

Зазначається, що рух поїздів на дільниці було оперативно відновлено, а час затримки може змінюватися.

Автор: 

ДТП (63) потяг (1289) Укрзалізниця (4740)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 