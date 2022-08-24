"Укрзалізниця" попередила про затримку низки поїздів через ДТП на Кіровоградщині

АТ "Укрзалізниця" попередила про затримку низки поїздів через ДТП поблизу залізничного полотна на дільниці "Знам’янка Пантаївка".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, із запізненням курсують наступні поїзди:

№86 Львів – Запоріжжя (+4 год 30 хв);

№76 Київ – Кривий Ріг (+3 год 00 хв);

№42 Львів – Дніпро (+3 год 10 хв);

№92 Одеса – Харків (+3 год 06 хв);

№80 Київ – Дніпро (+1 год 45 хв);

№7/8 Харків – Одеса (+2 год 25 хв).

Зазначається, що рух поїздів на дільниці було оперативно відновлено, а час затримки може змінюватися.