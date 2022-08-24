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За час повномасштабної війни в Україні відкрилося майже 150 тисяч нових бізнесів, – "Опендатабот"

бизнес

Із моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зареєстровано майже 150 тис. нових бізнесів, із яких 132 тис. це фізособи-підприємці, та понад 14 тис. юридичні особи.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Щомісяця кількість реєстрацій нових бізнесів зростає. Найбільший показник зафіксовано у перший тиждень серпня – 5 306 нових ФОПів. Це навіть трохи більше, аніж було в останній тиждень до вторгнення РФ – 5 231 новий ФОП.

Загалом з моменту поновлення роботи Єдиного державного реєстру та можливості реєстрації нових бізнесів на початку квітня було зареєстровано 132 тисячі ФОПів. На даний момент в Україні працює 1,9 млн фізосіб-підприємців.

Зазначається, що за час з 24 лютого помітно змінились й напрямки діяльності малого та середнього бізнесів. Станом на кінець серпня найбільше реєструють ФОПи, пов’язані з роздрібною та оптовою торгівлею. Загалом підприємці за цим КВЕДом склали 30% від усіх нових ФОП, відкритих за пів року активної фази війни.

Натомість КВЕДи, пов’язані з ІТ-сферою, що лідували ще у лютому, посунулися з топових позицій.

Також за пів року було зареєстровано понад 14 тисяч юридичних осіб. У топі за кількістю реєстрацій опинилися компанії, що надають соціальну допомогу, займаються оптовою торгівлею та діяльністю громадських організацій.

Автор: 

бізнес (1161) підприємці (243) ФОП (122)


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Всупереч зусиллям Гетьманцева і ко
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24.08.2022 12:10 Відповісти
Чи свій бізнес забабахать 🤔
Файна ідея працювати на себе.
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24.08.2022 15:27 Відповісти
продажа зарубежной помощи для военных , переправка нелегалов -военообязаных чз границу за немалые деньги , откуп в военкоматах за бабло , липовые медзаключения о непригодности ...... и тд
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24.08.2022 15:40 Відповісти
виробництва закриваються, торгівля відкривається. бо їсти хочеться
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24.08.2022 17:24 Відповісти
та вже у всіх переходах і вздовж вулиць відкрилися нові бізнеси. прямо, як у 90-х.
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24.08.2022 19:02 Відповісти
ну должен же кто то гуманитаркой торговать...
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08.02.2023 17:04 Відповісти

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