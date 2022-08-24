За час повномасштабної війни в Україні відкрилося майже 150 тисяч нових бізнесів, – "Опендатабот"

Із моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зареєстровано майже 150 тис. нових бізнесів, із яких 132 тис. це фізособи-підприємці, та понад 14 тис. юридичні особи.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Щомісяця кількість реєстрацій нових бізнесів зростає. Найбільший показник зафіксовано у перший тиждень серпня – 5 306 нових ФОПів. Це навіть трохи більше, аніж було в останній тиждень до вторгнення РФ – 5 231 новий ФОП.

Загалом з моменту поновлення роботи Єдиного державного реєстру та можливості реєстрації нових бізнесів на початку квітня було зареєстровано 132 тисячі ФОПів. На даний момент в Україні працює 1,9 млн фізосіб-підприємців.

Зазначається, що за час з 24 лютого помітно змінились й напрямки діяльності малого та середнього бізнесів. Станом на кінець серпня найбільше реєструють ФОПи, пов’язані з роздрібною та оптовою торгівлею. Загалом підприємці за цим КВЕДом склали 30% від усіх нових ФОП, відкритих за пів року активної фази війни.

Натомість КВЕДи, пов’язані з ІТ-сферою, що лідували ще у лютому, посунулися з топових позицій.

Також за пів року було зареєстровано понад 14 тисяч юридичних осіб. У топі за кількістю реєстрацій опинилися компанії, що надають соціальну допомогу, займаються оптовою торгівлею та діяльністю громадських організацій.