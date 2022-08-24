За час повномасштабної війни в Україні відкрилося майже 150 тисяч нових бізнесів, – "Опендатабот"
Із моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зареєстровано майже 150 тис. нових бізнесів, із яких 132 тис. це фізособи-підприємці, та понад 14 тис. юридичні особи.
Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
Щомісяця кількість реєстрацій нових бізнесів зростає. Найбільший показник зафіксовано у перший тиждень серпня – 5 306 нових ФОПів. Це навіть трохи більше, аніж було в останній тиждень до вторгнення РФ – 5 231 новий ФОП.
Загалом з моменту поновлення роботи Єдиного державного реєстру та можливості реєстрації нових бізнесів на початку квітня було зареєстровано 132 тисячі ФОПів. На даний момент в Україні працює 1,9 млн фізосіб-підприємців.
Зазначається, що за час з 24 лютого помітно змінились й напрямки діяльності малого та середнього бізнесів. Станом на кінець серпня найбільше реєструють ФОПи, пов’язані з роздрібною та оптовою торгівлею. Загалом підприємці за цим КВЕДом склали 30% від усіх нових ФОП, відкритих за пів року активної фази війни.
Натомість КВЕДи, пов’язані з ІТ-сферою, що лідували ще у лютому, посунулися з топових позицій.
Також за пів року було зареєстровано понад 14 тисяч юридичних осіб. У топі за кількістю реєстрацій опинилися компанії, що надають соціальну допомогу, займаються оптовою торгівлею та діяльністю громадських організацій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Файна ідея працювати на себе.