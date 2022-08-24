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Німеччина виділить Україні новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів євро

германия

Влада ФРН ухвалила рішення про надання Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму 500 млн євро.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела в німецькому уряді.

За їх даними, канцлер ФРН Олаф Шольц завершив узгодження планованого постачання Україні додаткового озброєння та боєприпасів на вказану суму.

У межах пакету Україна найближчими тижнями отримає боєприпаси, пристрої для боротьби з безпілотниками, броньовані евакуаційні машини.

"Ми продовжуватимемо постачати зброю. Ми запустили новий пакет, включаючи високосучасні системи протиповітряної оборони, ракетні пускові установки, тонни боєприпасів, засоби боротьби з дронами та броньовані евакуаційні машини", – сказав канцлер Німеччини під час онлайн-виступу на саміті "Кримська платформа".

За даними ЗМІ, частина допомоги в межах пакету може почати надходити в Україну вже найближчими тижнями, а інша частина – прибуде 2023 року.

Автор: 

Німеччина (1874) зброя (859) допомога (1519) Шольц Олаф (50)


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