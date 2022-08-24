YouTube запускає окремий розділ для подкастів

Відеострімінговий сервіс YouTube запускає окремий розділ з подкастами.

Про це пише видання The Verge, передає AIN.

Як зазначається, поки сервіс доступний тільки в США.

Сторінка вперше з’явилась у деяких користувачів наприкінці липня та все ще перебуває в процесі тестування. Для американських користувачів вона доступна за адресою youtube.com/podcasts або через сторінку огляду (в додатку чи браузері), де є нова вкладка подкастів. Нова сторінка містить популярні шоу та канали, які вже мають мільйони підписників.

Зазначається, що розділ із подкастами не настільки складний, як у платформ-конкурентів. Дослідження, проведене Cumulus у травні, показало, що YouTube уже перевершує Apple Podcasts і Spotify завдяки зростанню кількості відеоподкастів і простоті використання, тому платформа намагається дотримуватися формату, який уже знає аудиторія.

Як відзначається, присутність YouTube у сфері подкастингу скоріше не стало результатом свідомої стратегії. Apple була першим технологічним гігантом, який вийшов на ринок, запустивши програму для подкастів в 2005 році. Spotify почав розвивати цей напрямок у 2019 році, придбавши студії та технічні компанії, а також уклавши угоди з Джо Роганом і Алексом Купером. Тим часом подкасти на YouTube просто виникли один за одним.

Однак, подкастинг лишається дрібною частиною YouTube. У 2021 році стрімінг приніс своїй материнській компанії Google $28,8 млрд, а вся індустрія подкастів трохи перевищила $1 млрд, згідно з дослідженням Interactive Advertising Bureau.