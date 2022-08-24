Канада виділить $3 мільйони на реформу оборонного сектору України

Канада направить 3,85 млн канадських доларів (близько $3 млн) на два проєкти реформування оборонного сектору України.

Про це поінформували в Офісі глави канадського уряду, передає Укрінформ.

Зазначається, що близько 2,9 млн канадських доларів ($2,2 млн) отримає Канадсько-український проєкт розвитку поліції, який впроваджується в Україні вже кілька років та надає цільову підтримку Національній поліції, МВС та ДСНС, в тому числі у формі необхідного обладнання.

"Допомога також надається для поліпшення поліцейського реагування на випадки пов’язаного із конфліктами сексуального насильства та розширення психологічної підтримки поліцейських", – розповіли в Офісі уряду.

Ще 950 тис. канадських доларів (близько $730 тис.) Канада виділить на реформування міністерства оборони.

"Цей проєкт збільшує можливості цієї інституції, критично важливої для спроможності України захищати себе від російської агресії", – пояснили в Офісі глави канадського уряду.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від Канади 450 млн канадських доларів ($350 млн, 12,7 млрд грн) на закупівлю газу для опалювального сезону.