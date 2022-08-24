Втрати України від тимчасової окупації Криму за вісім років становлять $118 мільярдів, – Шмигаль

Орієнтовні втрати України від тимчасової окупації Криму за вісім років становлять близько $118 млрд.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час другого саміту Кримської платформи, передає Укрінформ.

"Вісім років минуло з часу окупації Криму, за цей час Росія перетворила півострів на величезну військову базу. Наразі орієнтовні втрати України від тимчасової окупації в Криму становлять близько $118 млрд", – сказав Шмигаль.

Він додав, що після деокупації Криму його розвиток стане частиною великого плану відновлення України.

Раніше повідомлялося, що, за останньою інформацією KSE Institute (Kyiv School of Economics), прямі втрати української економіки через війну вже сягають близько $113,5 млрд.