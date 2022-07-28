Німеччина з 1 жовтня введе збір за користування електроенергією

Федеральний уряд Німеччини з 1 жовтня вирішив ввести збір з домогосподарств за користування електроенергією на тлі ризику банкрутства компанії Uniper, важливого постачальника електроенергії в країні.

Про це повідомляє Spiegel, передає Європейська правда.

За словами міністра економіки, віцеканцлера Роберта Габека, ціна збору становитиме від 1,5 до 5 центрів за кіловат-годину й залежатиме від загального споживання електроенергії домогосподарством.

Точну суму збору федеральний уряд планує встановити в середині або наприкінці серпня. Габек пояснив, що через проблеми з забезпеченням газу, завдяки якому виробляється електроенергія, важко оцінити її вартість зараз.

Минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про зростання ціни на газ на два центи за кіловат-годину, що означає зростання комірного на 200-300 євро для домогосподарства з чотирьох людей.

На тлі газового шантажу з боку Росії, яка є головним постачальником газу для Німеччини, німецькі компанії, як-от Uniper, змушені закуповувати російський газ за вищою ціною і в нижчих обсягах.

Це призвело до загрози банкрутства компанії, яке вдалося попередити шляхом мільярдних субсидій і часткової націоналізації Uniper. Водночас у довгостроковій перспективі це не може запобігти здорожчанню вартості електроенергії.

Раніше Габек назвав ситуацію із забезпеченням газу в країні "серйозною" та закликав до скорочення його споживання на 15-20%