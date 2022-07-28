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Боголюбов (205) Коломойський (1767) суд (3283) Приватбанк (1770)

Суд стягнув з "Приватбанку" $17,5 мільйона за позовом колишньої дружини Боголюбова

коломойский,боголюбов

Дніпровський апеляційний суд залишив без змін рішення Жовтневого районного суду Дніпра про стягнення з державного "Приватбанку" на користь Олени Боголюбової (колишньої дружини Геннадія Боголюбова давнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського) грошових коштів у загальному розмірі понад $17,5 млн.

Як повідомили у пресслужбі "Приватбанку", банк категорично не згоден з таким рішенням і оскаржить його у касаційній інстанції.

"Судді апеляційного суду – Городнича В.С., Ткаченко І.Ю., Петешенкова М.Ю. – підтримали зухвале рішення райсуду Дніпра, згідно з яким кошти на депозитах пані Боголюбової не могли бути конвертовані в акції банку в результаті законної процедури бейл-ін, адже колишня дружина нібито аж ніяк не була пов'язаною зі своїм колишнім чоловіком", – заявили у пресслужбі банку.

"А ті норми законів, якими судді ну аж ніяк не змогли знехтувати, але які заважали їм ухвалити "потрібне" рішення, були визнані ними… неконституційними. Тобто судді звичайного обласного апеляційного суду, напевно уявили себе суддями не менш як Конституційного Суду", – додали у "Приватбанку".

У пресслужбі державної фінустанові зауважують, що це вже не перше ухвалене вказаними суддями рішення про стягнення десятків мільйонів з "Приватбанку", решта з них вже перебуває на перегляді у Касаційному цивільному суді та Великій Палаті Верховного Суду.

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Як повідомлялося, у квітні 2021 року Верховний Суд вже частково задовольняв касаційні скарги Національного банку (НБУ) і "Приватбанку" та скасував рішення судів попередніх інстанцій, які задовольнили позов Олени Боголюбової про стягнення з державного "Приватбанку" $15,7 млн, 1,84 млн євро та 30,4 млн грн, які були списані з її рахунків за націоналізації банку в рамках операції bail-in. Тоді суд касаційної інстанції вирішив передати цю справу на новий розгляд до апеляційного суду.

Тоді Верховний Суд вказував, що суди першої та апеляційної інстанції дійшли висновку, що Олена Боголюбова не є пов'язаною з "Приватбанком" особою, не розглянувши при цьому рішення комісії НБУ від 13 грудня 2016 року, якою її і було визнано пов'язаною з банком особою.

Нагадаємо, операція bail-in, яка була проведена під час націоналізації "Приватбанку" у грудні 2016 року, передбачала фактично списання боргів банку перед низкою кредиторів (у т.ч. пов'язаними особами та власниками євробондів) на загальну суму близько 29,4 млрд грн. Після завершення bail-in Мінфін викупив "Приватбанк" у Фонду гарантування вкладів за 1 грн та докапіталізував на 155 млрд грн.

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Топ коментарі
+16
Гуляй рванина! Мудрый нарид заплатит за комедийный сериал, ему не привыкать)
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28.07.2022 22:03
+8
Та щас! Скорее всего Коломойша выдаивает последние деньги из бюджета Украины и готовит пути отхода
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29.07.2022 00:54
+3
⠀⠀⠀⠀⠀⠀Э В Р И К А

Ахахаха, а эти долги завтра спишет "Суд"...
так круговой доступ до бюджета и создан...

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
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28.07.2022 19:39
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⠀⠀⠀⠀⠀⠀Э В Р И К А

Ахахаха, а эти долги завтра спишет "Суд"...
так круговой доступ до бюджета и создан...

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
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28.07.2022 19:39 Відповісти
Гуляй рванина! Мудрый нарид заплатит за комедийный сериал, ему не привыкать)
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28.07.2022 22:03 Відповісти
Радник Офісу президента: "Коломойського треба видати в Америку, щоб його засудили, а його гроші передати українському народу"

Джерело:
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28.07.2022 23:58 Відповісти
Та щас! Скорее всего Коломойша выдаивает последние деньги из бюджета Украины и готовит пути отхода
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29.07.2022 00:54 Відповісти
Радник (Серьога) сказав це для того, щоб народ думав про радника і його офіс, як про патріотів, які "не друзі Коломойському, не знайомі з ним, і не знають взагалі, хто він такий, він їм ламаного гроша не давав, під час виборів не допомагав."
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29.07.2022 09:20 Відповісти
А з цієї єврейської сучки ОП забрав громадянство?
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29.07.2022 09:22 Відповісти
готовий поспорити, що дєрьмак або якийсь з-під дєрьмака клерк свої 30% за це одержав...
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29.07.2022 10:34 Відповісти
Країна несеться в дефолт, тож влада думає як би цей процес прискорити. А нарід і далі зомбується єдиним гівномарофоном. Я вже не знаю що нас може врятувати, варіанти скінчилися, навіть найфантастичніші. Прищебніть паски, наступна зупинка пи₴здець.
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29.07.2022 11:13 Відповісти
А що офісний придурок Милованов каже? В чому тут Україна виграла?
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29.07.2022 11:44 Відповісти
Сорі ... А він тут до чого ?
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29.07.2022 12:21 Відповісти
Нет конца этому бл.....му зеленому сереалу, а так уже хочется окончания!
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29.07.2022 12:21 Відповісти
доки цих суддів не почнуть вішати прямо перед судом, нічого не зміниться.
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29.07.2022 12:57 Відповісти
ЛЮДИ схаменіться! Ви смієтеся самі з себе..
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29.07.2022 13:14 Відповісти
Наша судова система нас тягне в хаос судді ніяк не роздупляться що у нас війна з росією.
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29.07.2022 13:25 Відповісти
жиды решили что можно уже не стеснятся и в открытую рвать
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29.07.2022 14:50 Відповісти
Блазень Зеля продовжує смердіти своїми олігархами. Поки Зеля не здохне, його ляльководи будуть доїти Україну безконечно. А тому треба вбити Путіна, потім ублюдка Зелю, а потім 73 відсотків ублюдків, які за нього проголосували. І навіть цього буде занадто мало, бо втрачено забагато ні в чому не винних українських життів, патріотів, які не вартують життя цих ублюдків.
Зеля - здохни зі своїми 73 відсотками лайна, не смерди більше на всю Україну!
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29.07.2022 15:05 Відповісти

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