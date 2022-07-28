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Вітренко сподівається збільшити видобуток газу у наступному році

витренко,вітренко

Темпи падіння видобутку природного газу державною компанією "Укргазвидобування" зменшились, однак збільшити видобуток можливо не раніше наступного року.

Про це повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз ми вже починаємо стабілізувати видобуток, у нас знизилися темпи падіння. В ідеальному варіанті ми зможемо стабілізувати видобуток до кінця цього року і вже наступного року збільшувати видобуток", – сказав Вітренко.

У травні Вітренко повідомив, що з кінця 2021 року "Нафтогаз" почав нарощувати видобуток газу. У той самий час через війну видобуток прогнозовано впав.

Згідно з оприлюдненим у середині липня біржовим повідомленням Kondor Finance Plc. – емітента єврооблігацій НАК, з початку повномасштабного російського військового вторгнення в Україну та до червня-липня 2022 року "Укргазвидобування" скоротило видобуток газу на 6%.

За оцінками керівництва "Нафтогазу", приблизно 94% добового видобутку газу групи перебувають під високим ризиком вимушеного припинення через близькість видобутку до лінії фронту.

"Укргазвидобування" у 2021 році скоротило валовий видобуток природного газу на 3,7% порівняно з 2020 роком – до 13,67 млрд кубометрів, товарного газу – на 3,6%, до 12,93 млрд кубометрів. При цьому видобуток рідких вуглеводнів знизився на 3,7% – до 614,5 тис. тонн.

У тому ж році "Укргазвидобування" пробурило і підключило до наземної інфраструктури 50 нових свердловин, провело 243 капремонти свердловин, здійснило 609 колтюбінгових операцій, 105 операцій ГРП, 11 операцій з буріння бічних стволів, обладнало системою механізованого видобутку 77 свердловин.

НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".

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добітчік
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28.07.2022 19:27 Відповісти
В военное время социальноважные ресурсы переходят в госуправление.

Но разве Пепа сможет у Бени забрать газовые скважины...
Конечно нет, все эти слова - то же что видосики клоуна.
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28.07.2022 19:31 Відповісти

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