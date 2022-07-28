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імпорт (2249) електроенергія (4085) Укренерго (1902)

Європа дозволила збільшити імпорт електроенергії з України у 2,5 раза

электричество,энергетика,лэп

Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E дозволила збільшити імпорт електроенергії з України до ЄС зі 100 МВт до 250 МВт на годину.

Про це голова "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Продовжуємо заробляти для держави і зміцнювати енергетичну безпеку ЄС. Сьогодні ENTSO-E дозволило збільшення експорту української електроенергії до Європи в 2,5 рази. З 30 липня це буде 250 МВт", – написав Кудрицький.

Водночас голова "Уркнерего" назвав таке рішення прогнозованими.

"Для нас це очікуване рішення, оскільки з початку відновлення експорту до ЄС, з перших 100 МВт, ми отримували щоденні звіти технічних фахівців ENTSO-E, які підтверджували: експорт української електроенергії в синхронізованій з континентальною Європою енергомережі відбувається стабільно, негативного впливу на систему немає", – пояснив Кудрицький.

Детальніше про потенціал експорту української електроенергії читайте в матеріалі БізнесЦензор: Скільки Україна може заробити на експорті електроенергії в ЄС

Як повідомлялося, на початку червня Оператори систем передачі Континентальної Європи (ENTSO-E) погодили поетапне розширення експорту української електроенергії.

Нагадаємо, з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з європейською континентальною мережею ENTSO-E і тепер є частиною європейського енергетичного простору.

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Ахметка ох как доволен...
Не удивлюсь если он все еще качает с Беларуси или РФ...
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28.07.2022 19:15 Відповісти
Очередная вилла в Швейцарии или яхта уже приготовились
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29.07.2022 11:48 Відповісти
А Запорожской АЕС бабло загоняется, не удевлюсь что да)))
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29.07.2022 10:25 Відповісти

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