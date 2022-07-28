Deutsche Bank побачив ризик втрати контролю над бізнесом в Росії, – ЗМІ

Німецький Deutsche Bank вбачає ризик втрати контролю над своїм підрозділом у Росії, а також припускає складнощі у випадку ухвалення рішення про вихід з російського бізнесу.

Про це пише російське галузеве видання Frank Media із посиланням на матеріали банку.

"Несприятливі дії регулюючих органів можуть призвести до втрати контролю за місцевими активами", – припускає Deutsche Bank.

Санкції також можуть ускладнити процес згортання бізнесу: якщо банк вирішить закрити його на тлі вторгнення Росії в Україну, то ризикує не вкластися у строки, передбачені ліцензіями.

Deutsche Bank вважає, що санкції проти Росії можуть призвести до "конфлікту правових ситуацій", у яких знаходиться група та її російська "дочка".

"Санкції можуть призвести до того, що контрагенти не зможуть виконувати платіжні зобов'язання через неможливість переказати кошти у потрібній валюті або взагалі зробити платіж", – вказано у матеріалах банку.

Це вже призвело до того, що група закрила коррахунки російським контрагентам. У квітні Deutsche Bank припинив відносини з кількома великими російськими банками, закривши кореспондентські рахунки в євро. А пізніше банк оголошував, що відмовиться від нового бізнесу у Росії.

Одним із наслідків санкцій група вважає неможливість використання власних технологічних ресурсів. Один з найбільших IT-підрозділів розміщувався саме в Росії. Раніше банк оголосив, що після початку війни релокував своїх російських програмістів до Німеччини.

Як повідомлялося, минулого тижня суд Москви наклав арешт на акції дочірнього банку Credit Suisse в Росії, а також 10 млн євро на його рахунках за позовом російського "Транскапіталбанку".

Необхідність арешту цього майна російський банк пояснював тим, що швейцарський Credit Suisse оголосив про скорочення присутності в Росії та виконання санкцій ЄС та США.

Раніше у Мінфіні РФ завили, що Росія заблокує вихід іноземних банків з російських активів у відповідь на санкції, запроваджені щодо російських банків та їх дочірніх підрозділів за кордоном.