Запаси газу у сховищах зросли до 11,7 мільярда кубометрів, – Вітренко

Україна увійде в серпень із запасами природного газу у своїх підземних сховищах близько 11,8 млрд кубометрів.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз у нас у підземках 11,7 млрд кубометрів газу, середньодобово ми приблизно закачуємо 34-35 млн кубів, таким чином на 1 серпня ми вийдемо на рівень близько 11,8 млрд кубометрів газу", – сказав Вітренко.

За його словами, крім закачування газу внутрішнього видобутку компанія також імпортує та переводить у сховища газ, що купується на ринках ЄС, який надходить до країни через Угорщину, Словаччину та Польщу.

Як повідомлялося, Україна станом на середину липня накопичила у своїх підземних сховищах 11,3 млрд кубометрів природного газу. Перед НАК "Нафтогаз України" поставлене завдання накопичити в українських підземках 19 млрд кубометрів до початку опалювального сезону 2022/2023 років.