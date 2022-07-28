Нацбанк оцінив можливості для повернення до плаваючого курсу гривні

Національний банк України матиме можливість повернутись до плаваючого курсу гривні після збалансування валютного ринку, яке, зокрема, можливе за умови розблокуванню портів та зниження імпорта.

Про це розповів директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін під час Валютного форуму 2022, передає видання "Мінфін".

"Головна умова для повернення плаваючого курсу – збалансування ринку. Тобто коли в один день переважає попит, а в інший – пропозиція. Наразі НБУ фактично щоденно продає валюту. Коли ж переважає попит, то плаваючий курс неможливий, замість нього відбуватиметься повзуча девальвація, яка залежатиме від курсу за яким НБУ продає валюту", – пояснив Лупін.

Досягти збалансування, зазначив Лупін, можна завдяки кільком факторам. Зокрема, мають бути розблоковані порти, що забезпечить збільшення валютної виручки.

Крім цього, після підвищення облікової ставки, українські товари стануть більш конкурентоспроможними, а попит на імпорт зменшиться.

"Також необхідні альтернативні шляхи для інвестицій у гривні. Якщо буде можливість її інвестувати, це знизить попит на іноземну валюту", – наголосив Лупін.

За словами директора департаменту відкритих ринків НБУ, наразі в регулятора немає планів щодо перегляду фіксованого курсу. В Нацбанку розраховують, що він діятиме принаймні стільки ж, як попередній фіксований курс.

Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$.

Крім того, Нацбанк жорсткіше обмежив операції з гривневими картками українських банків за кордоном.

Нагадаємо, з кінця лютого, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Нацбанк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн/$.