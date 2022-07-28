Рада спростила приватизацію держмайна під час війни

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави".

За прийняття відповідного законопроєкту №7451 у другому читанні проголосували 233 нардепи, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що його прийняття "дозволить пришвидшити запуск у безпечних регіонах України нових виробничих майданчиків та збільшити надходження до Державного бюджету коштів від приватизації державного та комунального майна".

Для цього пропонується доповнити розділ "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про приватизацію державного і комунального майна" тимчасовими нормами, які діятимуть на період дії воєнного стану та передбачають:

заборону проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації та викупу об’єктів великої приватизації;

заборону приватизації об’єктів, які розташовані на територіях адміністративно-територіальних одиниць у зоні бойових дій або наближених до зони бойових дій, перелік яких затверджується Кабміном;

спрощення порядку здійснення заходів з підготовки об’єктів до приватизації, а саме не потребується проведення аудиту, екологічного аудиту, інвентаризації, а також оцінки об’єкта приватизації (його складових);

розроблення умов продажу об’єкта приватизації після отримання державним органом приватизації листа про намір приватизації такого об’єкта від потенційного покупця, який в тому числі може потребувати переміщення виробничих потужностей з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій, на безпечну територію;

можливість подання документів, які подаються потенційними покупцями для участі в електронному аукціоні в електронній формі та підписання їх шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів;

анонімність інформації щодо учасників аукціону та покупців;

диференційований розмір гарантійного внеску в залежності від стартової ціни об’єкта приватизації;

скорочення строків проведення аукціонів;

особливий порядок визначення стартової ціни об’єкта приватизації;

спрощений перелік зобов’язання сторін, передбачених умовами аукціону, викупу, у договорі купівлі-продажу;

скасування необхідності отримання дозволу Антимонопольного комітету для оформлення права власності на об’єкт приватизації;

обмеження трьома місяцями строку позовної давності для звернення з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, укладеного у період дії воєнного стану.

Крім того, внесено зміни до закону "Про приватизацію державного і комунального майна", які будуть діяти на постійній основі. Зокрема, дозволяється об’єднувати об’єкти приватизації в пули, скасовано необхідність залучення для приватизації радників, дозволено продавати арештовані об’єкти, а також встановлено, що стартова ціна об’єкта великої приватизації дорівнюватиме балансовій вартості.

Водночас Головне експертне управління Верховної Ради зауважувало, що питання релокації підприємств у законопроєкті не розглядаються, а його предметом фактично є внесення змін до законодавства про приватизацію, частина з яких створює корупційні ризики. Зокрема, передбачене законом об’єднання підприємств при приватизації в пули.

Крім того, експерти парламенту вказують, що сама пропозиція про проведення приватизації в умовах військової агресії РФ проти України, а фактично в умовах повномасштабної війни, виглядає дискусійною, адже залучення добросовісних інвесторів, у першу чергу, іноземних, до приватизації державного майна під час військових дій малоймовірне.