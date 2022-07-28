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ВР (2804) парламент (1916) приватизація (1324)

Рада спростила приватизацію держмайна під час війни

приватизация

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави".

За прийняття відповідного законопроєкту №7451 у другому читанні проголосували 233 нардепи, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що його прийняття "дозволить пришвидшити запуск у безпечних регіонах України нових виробничих майданчиків та збільшити надходження до Державного бюджету коштів від приватизації державного та комунального майна".

Для цього пропонується доповнити розділ "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про приватизацію державного і комунального майна" тимчасовими нормами, які діятимуть на період дії воєнного стану та передбачають:

  • заборону проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації та викупу об’єктів великої приватизації;
  • заборону приватизації об’єктів, які розташовані на територіях адміністративно-територіальних одиниць у зоні бойових дій або наближених до зони бойових дій, перелік яких затверджується Кабміном;
  • спрощення порядку здійснення заходів з підготовки об’єктів до приватизації, а саме не потребується проведення аудиту, екологічного аудиту, інвентаризації, а також оцінки об’єкта приватизації (його складових);
  • розроблення умов продажу об’єкта приватизації після отримання державним органом приватизації листа про намір приватизації такого об’єкта від потенційного покупця, який в тому числі може потребувати переміщення виробничих потужностей з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій, на безпечну територію;
  • можливість подання документів, які подаються потенційними покупцями для участі в електронному аукціоні в електронній формі та підписання їх шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів;
  • анонімність інформації щодо учасників аукціону та покупців;
  • диференційований розмір гарантійного внеску в залежності від стартової ціни об’єкта приватизації;
  • скорочення строків проведення аукціонів;
  • особливий порядок визначення стартової ціни об’єкта приватизації;
  • спрощений перелік зобов’язання сторін, передбачених умовами аукціону, викупу, у договорі купівлі-продажу;
  • скасування необхідності отримання дозволу Антимонопольного комітету для оформлення права власності на об’єкт приватизації;
  • обмеження трьома місяцями строку позовної давності для звернення з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, укладеного у період дії воєнного стану.

Крім того, внесено зміни до закону "Про приватизацію державного і комунального майна", які будуть діяти на постійній основі. Зокрема, дозволяється об’єднувати об’єкти приватизації в пули, скасовано необхідність залучення для приватизації радників, дозволено продавати арештовані об’єкти, а також встановлено, що стартова ціна об’єкта великої приватизації дорівнюватиме балансовій вартості.

Водночас Головне експертне управління Верховної Ради зауважувало, що питання релокації підприємств у законопроєкті не розглядаються, а його предметом фактично є внесення змін до законодавства про приватизацію, частина з яких створює корупційні ризики. Зокрема, передбачене законом об’єднання підприємств при приватизації в пули.

Крім того, експерти парламенту вказують, що сама пропозиція про проведення приватизації в умовах військової агресії РФ проти України, а фактично в умовах повномасштабної війни, виглядає дискусійною, адже залучення добросовісних інвесторів, у першу чергу, іноземних, до приватизації державного майна під час військових дій малоймовірне.

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Олігархи вмерли. Хай живуть олігархи ! ?
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28.07.2022 16:53 Відповісти
Все що не спи@дили попєреднікі зараз пійде з молотка новій молодій порослі з ОПУ.
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28.07.2022 17:26 Відповісти
Дерибан під час війни позорники замість налогодження виробництва зброї та сопутнії виробів
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28.07.2022 18:26 Відповісти
Народ изберает себе руководство страны для улучшения своего благосостояния, в том числе и управления общественным иммуществом, а не распродажи его в одни руки отдельным лицам, для избранных по принцыпу "рынка земли" по 10 тыс. га в одни руки, а в такой семье латифундистов и 10 рыл может быть. Вот Путин и стал их закон воплощать в жизнь, захватывая украинские территории. И за такой дерибан земли украинские солдаты должны отвоевывать ценою своих жизней.
Но депутатам показалось мало, и вместо того что бы управлять народным иммуществом и народ должен получать дивиденды, они решили присвоить себе чужое.
Да и чего можо ожидать от рукожопых тупиц- предателей , которые ни чего не могут создать, а все крадут и сдают.
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28.07.2022 19:35 Відповісти
по мнению зебни война - это самое лучшее время распродать госсобственность. Ведь она будет стоить копейки, и очередь из иностранных инвесторов за ней точно не выстроится. Мечта Игоря Валерьича)) хотя стоп, его же гражданства лишили - значит теперь он у нас иностранный инвестор!
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28.07.2022 19:58 Відповісти
А це на часі ? мабуть комусь на часі.
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28.07.2022 21:06 Відповісти
нормы конечно бредовые - без оценки без инвентаризации)) но анонимность учасников аукциона это уже ******, наоботрот нужна максимальная открытость не только учасников но и отчета оценки и инвентаризации
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28.07.2022 21:48 Відповісти
Что не продали не сдали агрессору , остальное решили прибрать себе. Сами себе приватизируют народное майно, сами себе и законы прописывают.Новые хозяева Украины? Или лакеи новых хозяев? А вот кто настоящие хощяева большой вопрос, но точно уже будет не народ, который построил и защищает активы страны.Неплохо прихватизировать государственную монополию , принадлежащую всему народу без аукциона , без висновків АМК, так еще анонимно и диктовать свою волю народу через цену монопольной продукции, загнав население в долговое рабство и это в то время когда народ зажищает свою страну , депутати уничтожают ее свим воровством. Кому война, а кому бизнес на крови. Как минимум пожизненно с конфискацией депутаты своими воровскими "законами" уже себе заработали.
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29.07.2022 04:13 Відповісти

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