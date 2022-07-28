Росія заблокувала резолюцію про експорт українського зерна у Раді безпеки ООН

Рада Безпеки ООН через позицію російських дипломатів не змогла погодити резолюцію, яка вітає укладену минулого тижня в Стамбулі угоду щодо розблокування експорту сільгосппродукції з українських морських портів.

Про це посол Норвегії в ООН Мона Юул повідомила агентству Associated Press, передає Інтерфакс-Україна.

"Норвегія та Мексика вже кілька днів працюють над тим, щоб об'єднати Раду в одному посланні, вітаючи важливу угоду щодо відновлення експорту зерна, продуктів харчування та добрив через Чорне море. Ми шкодуємо, що це було неможливо", – заявила дипломатка.

АР із посиланням на дипломатів Ради безпеки ООН зазначає, що РФ заперечує проти цього проєкту заяви щодо зернової угоди, оскільки в ньому згадується засудження генсеком ООН Антоніу Гутеррішем суботнього авіаудару росіянами по території Одеського порту.

"Заява Ради безпеки, яка вітає угоду і дає високу оцінку зусиллям генерального секретаря, була б важливим сигналом", – додала Юул.

За даними агентства, підготовлена ​​Норвегією та Мексикою заява мала вітати досягнутий під час підписання 22 липня зернової угоди прогрес, оцінити зусилля Гуттереша та влади Туреччини під час його підготовки та закликати підписантів документа до якнайшвидшого виконання взятих у Стамбулі зобов'язань.

Як повідомлялося, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під документом поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

Водночас вже наступного дня після підписання угоди, 23 липня, російські війська завдали ракетного удару по Одеському морському порту.

У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту Одеси поставила під сумнів домовленості, дані нею ООН і Туреччини у "зерновій" угоді.

Голова ООН беззастережно засудив повідомлення про авіаудари Одесою, вказавши на зобов'язання, взяті сторонами на церемонії підписання у Стамбулі.