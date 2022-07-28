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Росія заблокувала резолюцію про експорт українського зерна у Раді безпеки ООН

оон,совбез

Рада Безпеки ООН через позицію російських дипломатів не змогла погодити резолюцію, яка вітає укладену минулого тижня в Стамбулі угоду щодо розблокування експорту сільгосппродукції з українських морських портів.

Про це посол Норвегії в ООН Мона Юул повідомила агентству Associated Press, передає Інтерфакс-Україна.

"Норвегія та Мексика вже кілька днів працюють над тим, щоб об'єднати Раду в одному посланні, вітаючи важливу угоду щодо відновлення експорту зерна, продуктів харчування та добрив через Чорне море. Ми шкодуємо, що це було неможливо", – заявила дипломатка.

АР із посиланням на дипломатів Ради безпеки ООН зазначає, що РФ заперечує проти цього проєкту заяви щодо зернової угоди, оскільки в ньому згадується засудження генсеком ООН Антоніу Гутеррішем суботнього авіаудару росіянами по території Одеського порту.

"Заява Ради безпеки, яка вітає угоду і дає високу оцінку зусиллям генерального секретаря, була б важливим сигналом", – додала Юул.

За даними агентства, підготовлена ​​Норвегією та Мексикою заява мала вітати досягнутий під час підписання 22 липня зернової угоди прогрес, оцінити зусилля Гуттереша та влади Туреччини під час його підготовки та закликати підписантів документа до якнайшвидшого виконання взятих у Стамбулі зобов'язань.

Як повідомлялося, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під документом поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

Водночас вже наступного дня після підписання угоди, 23 липня, російські війська завдали ракетного удару по Одеському морському порту.

У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту Одеси поставила під сумнів домовленості, дані нею ООН і Туреччини у "зерновій" угоді.

Голова ООН беззастережно засудив повідомлення про авіаудари Одесою, вказавши на зобов'язання, взяті сторонами на церемонії підписання у Стамбулі.

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Топ коментарі
+11
Рада Безпеки ООН через позицію російських дипломатів не змогла погодити резолюцію

"Нікагда такава нє било і воть апять" (с)
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28.07.2022 16:52
+10
похоже ООН, как и Лига Наций в своё время, пойдет вслед за русским кораблём
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28.07.2022 20:32
+4
Ця ООН -якісь мазохисти! Я бачу їм подобається , коли рашисткі ублюдки їх мордами у гівно макають!
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28.07.2022 21:47
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Рада Безпеки ООН через позицію російських дипломатів не змогла погодити резолюцію

"Нікагда такава нє било і воть апять" (с)
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28.07.2022 16:52 Відповісти
Поясните пожалуйста мне, Россия отказывается от подписанных ею зерновых соглашений, потому что Гуттереш осудил бомбежку одесского порта
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28.07.2022 18:32 Відповісти
Росія ослаблена. ядерний Пакистан міг би перемогти їх у війні. Індія не входить до Ради безпеки. ця рада безпеки є застарілим поняттям.
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28.07.2022 18:59 Відповісти
похоже ООН, как и Лига Наций в своё время, пойдет вслед за русским кораблём
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28.07.2022 20:32 Відповісти
Ця ООН -якісь мазохисти! Я бачу їм подобається , коли рашисткі ублюдки їх мордами у гівно макають!
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28.07.2022 21:47 Відповісти
Зараз у ООН золоті часи: жодного рішення прийняти не можуть, тому ніякої відповідальності.
Але зарплатня капає на банківську картку. І немала.
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28.07.2022 22:28 Відповісти
НУ ТАК ИСКЛЮЧИТЕ ИХ ИЛИ ОНИ ВАС ПРЕДАДУТ !!!
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29.07.2022 00:27 Відповісти
Рада ООН - импотенты! Нафига она нужна??
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29.07.2022 00:57 Відповісти
генсек був в Києві, то Путін теж метнув ракету саме по Києву. Не визнає він ні ООН ні самого Генсека. А тут придумали відмазку за слова Генсека. Підписання в Стамбулі переконало, що царь промахнувся і Путін с аме так зрозумів проєкт резолюції.
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29.07.2022 01:52 Відповісти
Якой же вони муйнею там в ООН займаються! Імпотентне рукоблудство...
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29.07.2022 07:26 Відповісти
Давно пора ставить вопрос, что эти самозванцы делают в совбезе.
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29.07.2022 10:24 Відповісти
"Заява Ради безпеки, яка вітає угоду і дає високу оцінку зусиллям генерального секретаря, була б важливим сигналом" Джерело: https://biz.censor.net/n3357118

Для кого?! Для кого це було б важливим сигналом?
Для тих, хто робить внески до ООН?!
А висока оцінка зусиллям?! Ви справді вважаєте, що він її вартий?!
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29.07.2022 10:46 Відповісти
ООН потрібно перезапустіть без права ВЕТО !!!
А коли цього неможливо то саморозпуск з новою назвою і Уставом ...
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29.07.2022 11:44 Відповісти

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