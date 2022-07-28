Іран збільшив доходи від експорту нафти за чотири місяці у 7 разів

Доходи Ірану від експорту нафти й конденсату за перші чотири місяці поточного іранського календарного року (почався 20 березня 2022 року) збільшились порівняно з аналогічним періодом торік більш ніж на 580%.

Про це заявив міністр економіки та фінансів Ірану Ехсан Хандузі, передає enkorr.

"Валютні надходження країни від експорту нафти й конденсату за перші чотири місяці поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 580%", – повідомив Хандузі.

Раніше в Міністерстві нафти Ірану зазначали, що доходи від нафтохімічної промисловості за перші два місяці минулого року становили $1,5 млрд, а за перші два місяці цього року досягли $2,45 млрд.

Крім того, 27 квітня керівник Центрального банку Ірану Алі Салехабаді заявив, що Іран повністю отримує доходи від експорту, зокрема від продажу нафти.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія підніме ціну на основний сорт нафти Arab Light для азійських покупців попри прогнози, що нафтовий ринок у вересні може просісти.