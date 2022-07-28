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Київ (4605) Метрополітен (601) карта (224)

Київський метрополітен відновив можливість оплати проїзду банківською карткою

киев,метро,мтерополитен

Київський метрополітен відновив можливість оплати проїзду карткою на турнікетах.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

"Оплата банківською карткою на турнікетах метро знову працює. "Ощадбанк" закінчив проведення робіт. У комунальному підприємстві перепрошують за незручності та дякують пасажирам за розуміння", – сказано в повідомленні.

Раніше 28 липня можливість оплати банківськими картками на турнікетах у метрополітені Києва тимчасово була недоступна через перебої у проведенні оплати.

Як повідомлялося, у столичному метро відновили роботу вестибюлі двох станцій: "Академмістечко" та "Дарниця".

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