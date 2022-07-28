Окупанти заявили про заборону гривні на Херсонщині, – ОВА
На Херсонщині російська окупаційна влада заявляє про заборону гривні.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації у Facebook.
Зазначається, що так звана окупаційна "поліція" ходить по ринку та попереджає про покарання за видачу гривні людей, які продають готівку.
Також місцеві говорять, що із магазинів почали вилучати термінали.
Як повідомлялося, окупанти в Херсонській та Запорізькій областях планують замінити український телефонний код "+380" на російський – "+7". В областях вже з’явилися російські оператори зв’язку.
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