В Офісі президента розмірковують над націоналізацією ТРЦ Ocean Plaza, – Forbes

Один із найбільших торговельно-розважальних центрів Києва Ocean Plaza можуть націоналізувати. Російську частку ТРЦ можуть передати в управління Фонду держмайна або продати.

Про це пише Forbes з посиланням на джерела в Офісі президента.

Крім того, два керівника столичних ТРЦ на умовах анонімності, а також експерт консалтингової компанії з нерухомості Colliers Ігор Заблоцький вважають, що причина припинення роботи Ocean Plaza – загроза націоналізації. ТРЦ має мажоритарного акціонера – компанію з російським корінням.

Юрист, що консультує Офіс президента, каже, що процес націоналізації йде повільно, оскільки у ТРЦ заплутана структура власності.

За його словами, розглядається кілька варіантів. Один з них – передача "російської частки" за рішенням суду в оперативне управління Фонду держмайна, або її продаж. "Йдеться лише про частку російського бізнесу, частина українського активу не підпадає під націоналізацію", – наголошує він.

Ще один варіант – тристороння угода між усіма власниками про продаж компанії. Тоді ТРЦ може купити стратегічний інвестор, розмірковують в ОП.

Як повідомлялося, 27 липня стало відомо, що ТРЦ повністю припинило роботу. Про тимчасове закриття, зокрема, повідомляють кілька брендів та магазинів, які діяли на першому поверсі споруди.

Нагадаємо, ТРЦ Ocean Plaza закрито з початку війни, до останнього часу у ньоум працював лише гіпермаркет "Ашан" та магазини по сусідству з ним. В Асоціації рітейлерів України припускали, що ТРЦ не може відновити роботу через своїх власників, пов’язаних з сім’єю російського мільярдера Аркадія Ротенберга. Співвласник ТРЦ Василь Хмельницький не виключав, що через це ТРЦ можуть націоналізувати.

Формальним власником об'єкта є ТОВ "ІС "Либідь", створене у 2009 році та власником якого є Ocean Plaza Project (Кіпр).

Український бізнесмен Василь Хмельницький у 2019 році купив 33,5% у столичному ТРЦ Ocean Plaza. Він досі вказаний серед бенефіціарів ТОВ "ІС "Либідь". Водночас контрольна частка у компанії до 2018 року прямо належала Ігорю та Лілії Ротенбергам – дітям російського мільярдера з найближчого оточення Владіміра Путіна Аркадія Ротенберга. У грудні 2021 року цю частку переоформили на двох громадян Швейцарії.

ТРЦ Ocean Plaza по вул. Антоновича, 176 у Києві загальною площею 165 тис. кв. м відкрито у грудні 2012 року. Інвестиції склали близько $300 млн.