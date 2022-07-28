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ВР (2804) дороги (1545) парламент (1916) Укравтодор (724) Железняк Ярослав (86) Трухін (6)

"Слуги народу" пропонують збільшити фінансування ремонтів доріг під час війни, – нардеп

ремонт,дорог

Народні депутати пропонують дозволити витрачати залишки субвенцій, перерахованих з державного бюджету місцевим бюджетам, на ремонт доріг за погодженням з "Укравтодором".

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у своєму каналі в Telegram.

Відповідну поправку до законопроєкту про виділення коштів на закупівлю газу для НАК "Нафтогаз України" пропонують внести депутати Олександр Трухін ("Слуга народу"), Орест Саламаха ("Слуга народу"), Арсеній Пушкаренко ("Слуга народу"), Анатолій Урбанський ("За майбутнє" та Віталій Борт ("Платформа за життя та мир", колишня "ОПЗЖ").

"Правка цікава: зараз під час війни діє норма, що всі залишки по субвенціям місцевим бюджетам ("соцеконом" і інше) можуть бути використані лише на певні потреби пов’язані зі війною – фінансування ТРО, забезпечення житлом переселенців і т.п. Тепер хочуть додати дороги", – пояснив Железняк.

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Як повідомлялося, з початку повномасштабної війни Кабмін вже виділив Державному агентству автомобільних доріг ("Украватодор") 6,37 млрд грн на відновлення дорожньої інфраструктури.

Перед цим Кабмін дозволив "Укравтодору" використати 2,49 млрд грн залишку коштів спеціального фонду державного бюджету для виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими під державні гарантії на будівництво та ремонт доріг.

На початку травня уряд вніс утримання автомобільних доріг до пріоритетних видатків держбюджету.

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Топ коментарі
+41
Эти бл**и совсем ******?
Все нажраться не могут - "велике крадівництво" продовжується під час війни!
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28.07.2022 15:17
+35
Каждий вечер бомби прілєтают вдруг
Єслі нужна больше дєнег на дорогі мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за каво голосовал
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28.07.2022 15:09
+33
Б..ть, в той час коли люди віддають гроші, яких і так немає, якісь ПІДАРИ(депутати партії Слуга народу) хочуть ремонтувати дороги....Сучі діти, витрачайте на військових і на обладнання для них...Нах. ті дороги зараз..
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28.07.2022 15:52
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Понимаю. При безработице порядка 40% и существенно поврежденной инфраструктуре...
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28.07.2022 15:06 Відповісти
73% це панимают.
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20.08.2022 08:07 Відповісти
Каждий вечер бомби прілєтают вдруг
Єслі нужна больше дєнег на дорогі мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за каво голосовал
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28.07.2022 15:09 Відповісти
Эти бл**и совсем ******?
Все нажраться не могут - "велике крадівництво" продовжується під час війни!
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28.07.2022 15:17 Відповісти
Ну им же ж надо где то харчеваться! Не на депутатскую зарплату же жить
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02.08.2022 12:02 Відповісти
а какая разніца? 73%, правда прикольно? правда весело? вітаю-вітаю...
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28.07.2022 15:18 Відповісти
Б..ть, в той час коли люди віддають гроші, яких і так немає, якісь ПІДАРИ(депутати партії Слуга народу) хочуть ремонтувати дороги....Сучі діти, витрачайте на військових і на обладнання для них...Нах. ті дороги зараз..
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28.07.2022 15:52 Відповісти
С дорог получают откат 30% - без них не смогут давать "нужным" депутатам конвертики (10-20-30 тыс. долларов)
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28.07.2022 15:55 Відповісти
Одразу спало на думку:
... депутати партії Слуга народу (скорочено ПІДАРИ).
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28.07.2022 18:20 Відповісти
Ніяк не нажеруться, у будівництві доріг самі високі відкати.
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28.07.2022 15:55 Відповісти
Наша песня хороша- начинай сначала! Ворьё, мля
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28.07.2022 16:09 Відповісти
Правильно нехай постраждалі збирають кошти черех фонди пожертв, а виплати сім'ям загиблих воїнів просто не на часі через дороги! **********
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28.07.2022 16:19 Відповісти
Правильно, неначасі допомагати своїй армії долати ворога! Краще будем зливать гроші в нікуда, заливаючи асфальтом ями на дорогах, які завтра ********** ракета орків.
Ідіоти, мля, кончені.
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28.07.2022 16:48 Відповісти
Дороги це фігня, вони зброю у війська не передают! На складах тримають, щоб потім продати.
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28.07.2022 16:55 Відповісти
просто они чесные зелёные, продают всё таки. А тот порох- воровал. Его то точно посадят, скоро
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28.07.2022 21:26 Відповісти
Естественно, привычный набор представителей партий на откатных темах....
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28.07.2022 17:55 Відповісти
Це люди ПАРАДОКС, не придбати військову техніку ,а знову єврейський деребан .
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28.07.2022 18:01 Відповісти
Так техніку Захід дасть і так. І баблішко "на восстановлєніє дорог". Кака разніца на каком язикє єслі уліца заасфальтірована і освєщєна?
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29.07.2022 09:53 Відповісти
Вместо того чтобы наделать Гром-2 и Нептунов-деньги снова будут разворовывать на ремонте дорог. Просто потому что на ремонте можно полностью безопасно украсть любую сумму
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28.07.2022 18:13 Відповісти
це просто пздц
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28.07.2022 18:22 Відповісти
Гетманцев вже погодив? Гусей вже общіпали?
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28.07.2022 18:40 Відповісти
А як же?А то дуже бистро обростають пір'ям,а зараз літо-їм буде жарко.
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29.07.2022 09:13 Відповісти
ДОРОГИ - НАШЕ ВСЬО!!!!
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28.07.2022 18:53 Відповісти
"Слуги народу" пропонують збільшити фінансування ремонтів доріг під час війни, - нардеп Джерело: https://biz.censor.net/n3357101
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28.07.2022 20:03 Відповісти
****. Коли вже це бидло зелене дідько вхопить
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28.07.2022 20:09 Відповісти
Давно пора их всех в асфальт закатать ...
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28.07.2022 20:35 Відповісти
Че то я не понял. Согласно известному высказыванию Президента, численность армии и ремонт дорог отрицательно коррелированы. Уже пора сокращать армию?
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28.07.2022 21:05 Відповісти
Краще викликати пару профі для радикального скорочення зелених паразитів:

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28.07.2022 23:20 Відповісти
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29.07.2022 00:59 Відповісти
К тому же-ремонт дорог и наполняемоемость конвертов и карманов зеленомордых "слуг" имеют
прямую пропорционвльную зависимость.Главное правильно расставить приоритеты,а посему выходит шо таки да-большая и сильная армия-непозволительная роскошь.
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29.07.2022 09:32 Відповісти
Пропорциональную.Очепятка.
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29.07.2022 09:33 Відповісти
Западные страны Боневтіку вручают награды, премии, вот он и наглеет от безнаказанности.
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28.07.2022 22:24 Відповісти
,,Слуги урода", идите нах**й В ОТСТАВКУ!!!!!!!
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29.07.2022 01:01 Відповісти
Угу,как же-уйдут.Этих сук от сиськи придется с кровью отрывать.
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29.07.2022 09:35 Відповісти
Хто перший підписав проект, той замовляє музику. Трухін, касир СН, видно нема що возити в Будинок, в який точно поселились химери.
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29.07.2022 01:54 Відповісти
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29.07.2022 04:37 Відповісти
Був у мене знайомий який ще в часи чеченської війні їздив до свого брата, який працював тоді в москві при якомусь будівельному міністерстві чи тресті.
Розповідав, що його брат пропонував йому поїхати на дуже добрячі заробітки в Чечню. Питаю, як? Все просто, говорить.
Наприклад, віділяють кошти на будівнитство мосту, їдемо в Чечню. Всі матеріали і техніку виділені на міст розпродаємо і через деякий час подаємо звіт про закінчення будівництва. А через одну-дві неділі повідомляємо наверх, що міст той і всю техніку розбомбили і з карманами повними грошенят їдемо додому. Крапка.
Отак "будують" шахраї під час війни.
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29.07.2022 05:45 Відповісти
Блін!А це що не БІЗНЕС НА КРОВІ? УХИ ОБІЖРАЛИСЬ?Покажіть цим покидькам відео,як рашисти гоняють техніку по новим окупованим територіям та нахвалюють наші шляхи.За наші гроші окупанту шляхи готуємо?КОЛИ ВОНИ ВЖЕ НАЖРУТЬСЯ?
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29.07.2022 07:18 Відповісти
Так вони ці шляхи для кацапі і готовили.
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20.08.2022 08:13 Відповісти
Закінчується липень, серпень і осінь-зима. Як казав уряд 800 тисяч українців залишилися без житла, а мільйони сімей невідомо яи проведуть зиму з теплом чи ні, в домі чи на вулиці. Людина, її життя, здоров"я і безпека по Конституції є найвищою соціальною цінністю, а не дороги.
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29.07.2022 08:02 Відповісти
Ті 800 тис за Зеленського ще голосуватимуть після цього
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29.07.2022 09:50 Відповісти
Ну бо вони ж не можуть виконувати свою головну функцію - красти
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29.07.2022 09:19 Відповісти
Зеленський просто *****. Які дороги?! Мало наслідків цих сраних доріг за 3 роки? Ми виграли війну і в нас дофіга бабла, ми його ні в кого не просимо?
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29.07.2022 09:48 Відповісти
хуже нібудіт!!! 😆
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29.07.2022 10:13 Відповісти

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