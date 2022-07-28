"Слуги народу" пропонують збільшити фінансування ремонтів доріг під час війни, – нардеп

Народні депутати пропонують дозволити витрачати залишки субвенцій, перерахованих з державного бюджету місцевим бюджетам, на ремонт доріг за погодженням з "Укравтодором".

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у своєму каналі в Telegram.

Відповідну поправку до законопроєкту про виділення коштів на закупівлю газу для НАК "Нафтогаз України" пропонують внести депутати Олександр Трухін ("Слуга народу"), Орест Саламаха ("Слуга народу"), Арсеній Пушкаренко ("Слуга народу"), Анатолій Урбанський ("За майбутнє" та Віталій Борт ("Платформа за життя та мир", колишня "ОПЗЖ").

"Правка цікава: зараз під час війни діє норма, що всі залишки по субвенціям місцевим бюджетам ("соцеконом" і інше) можуть бути використані лише на певні потреби пов’язані зі війною – фінансування ТРО, забезпечення житлом переселенців і т.п. Тепер хочуть додати дороги", – пояснив Железняк.

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Як повідомлялося, з початку повномасштабної війни Кабмін вже виділив Державному агентству автомобільних доріг ("Украватодор") 6,37 млрд грн на відновлення дорожньої інфраструктури.

Перед цим Кабмін дозволив "Укравтодору" використати 2,49 млрд грн залишку коштів спеціального фонду державного бюджету для виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими під державні гарантії на будівництво та ремонт доріг.

На початку травня уряд вніс утримання автомобільних доріг до пріоритетних видатків держбюджету.