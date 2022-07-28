Сенат США одноголосно підтримав визнання Росії державою-спонсором тероризму

Сенат США схвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які призвели до "смертей незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей".

Резолюцію ухвалили одноголосно на голосуванні у середу ввечері (у четвер за київським часом), пише The New York Times.

"Збройні сили Російської Федерації вчиняли численні страти невинних мирних жителів і намагалися прикрити свої звірства масовими похованнями по всій Україні", – йдеться в тексті резолюції.

Аналогічна резолюція внесена на розгляд Конгресу – нижньої палати американського парламенту, очікується, що її підтримає спікер палати Ненсі Пелосі, яка має значний вплив у Демократичній партії.

Однак конгресмени та сенатори не можуть ухвалити рішення про визнання Росії країною-спонсором тероризму самостійно, його має прийняти Держдепартамент.

Перед голосуванням у Сенаті речник Державного департаменту Нед Прайс зазначав, що саме Держдеп несе відповідальність за визначення, чи підпадає Росія під критерії держави-спонсора тероризму, цей процес, за його словами, триває.

3 травня до обох палат Конгресу із проханням визнати Росію країною-спонсором тероризму звернулася Верховна рада України. Із закликами до світової спільноти зробити це регулярно звертаються президент України Володимир Зеленський та голова міністерства закордонних справ країни Дмитро Кулеба.

Наразі в американському списку країн-спонсорів тероризму чотири країни: Сирія, Іран, Куба та Північна Корея.