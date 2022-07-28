Світовий банк оцінив збитки українського телеком-ринку внаслідок війни у $2,6 мільярда

Унаслідок російського вторгнення зруйновано цифрову інфраструктуру, сотні кілометрів кабелю та десятки тисяч одиниць обладнання. Світовий банк оцінив збитки українського телеком-ринку у $2,6 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що внаслідок війни загалом чверть усіх інтернет-мереж країни зазнали руйнувань, а це понад 1,7 млн ліній фіксованого зв’язку.

За оцінкою Світового банку, щоб відновити телеком-сферу України, необхідно:

$1,79 млрд – щоб розчистити територію від уламків ракет та наслідків вторгнення і відбудувати зруйновану й пошкоджену інфраструктуру,

$0,71 млрд – закупити вежі, кабелі, волокно та обладнання для будівництва,

$0,1 млрд – сума збитків компаній через недоотриману абонплату.

Оцінку руйнувань здійснила команда Світового банку у співпраці з Мінцифрою, НКЕК та Київською школою економіки. Також враховувалася інформація від центральних органів виконавчої влади та військово-цивільних адміністрацій.

У Мінцифри нагадали, що до повномасштабної війни Україна мала найбільше у Європі покриття швидкісним інтернетом.