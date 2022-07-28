"Укренерго" попросило кредиторів про відстрочку виплат за євробондами на $825 мільйонів

НЕК "Укренерго" оголосила пропозицію для інвесторів щодо зміни умов випуску "зелених" єврооблігацій сталого розвитку на суму $825 млн з дохідністю 6,875% з терміном погашення у листопаді 2026 року.

Як повідомляє пресслужба компанії, зокрема, пропонується відтермінувати купонні виплати на 2 роки та перенести дату погашення єврооблігацій.

"Пропонується відтермінувати купонні виплати за єврооблігаціями, сплата яких здійснюється протягом 24 місяців, починаючи з наступної дати виплати відсотків за єврооблігаціями, на умовах продовження нарахування відсотків за визначеною ставкою купона на рівні 6,875% та з можливістю капіталізації відтермінованих сум наприкінці цього періоду, а також перенести дату погашення єврооблігацій на 24 місяці – на листопад 2028 року", – йдеться у повідомленні.

Очікується, що відтермінування сплати цих сум дозволить "Укренерго" забезпечити належний рівень ліквідності та отримати можливість спрямувати необхідні кошти на підтримку енергетичного сектору України в умовах військової агресії з боку РФ.

В компанії уточнили, що після зміни зазначених умов випуску єврооблігацій всі зобов’язання "Укренерго" за ними будуть і надалі повністю гарантуватися державою.

Інвесторам, що тримають у своїх портфелях "зелені" єврооблігації сталого розвитку "Укренерго", у строк до 9 серпня 2022 року буде запропоновано погодитися із запропонованими змінами.

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Як повідомлялося, Україна у своїй пропозиції власникам її суверенних облігацій про відстрочення виплат за ними на два роки вказала, що очікує від державних НЕК "Укренерго" та "Укравтодору" аналогічної пропозиції щодо їх єврооблігацій, випущених під гарантії держави.

"Укренерго" у листопаді минулого року розмістило під гарантії держави дебютні п'ятирічні "зелені" єврооблігації на суму $825 млн із прибутковістю 6,875% та виплатою відсотків двічі на рік. Кошти від випуску єврооблігацій було спрямовано оплату боргів за "зеленим тарифом".

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") розмістило під гарантії держави дебютні єврооблігації на $700 млн зі ставкою 6,25% у червні 2021 року.

Нагадаємо, минулого тижня Україна звернулася з проханням до кредиторів добровільно продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці, а також відстрочити на такий самий термін сплату відсоткового доходу за ними. Крім того, Кабмін доручив Мінфіну звернутися до держателів державних деривативів (ВВП-варрантів), випущених в рамках реструктуризації держборгу у 2015 році, з проханням про внесення змін до умов їх випуску.

Очікується, що відстрочка виплат дозволить Україні заощадити $5 млрд у наступні два роки.

Цю пропозицію вже підтримали кредитори України з країн G7 та членів "Паризького клубу". Водночас у пресслужбі Мінфіну запевнили, що на відстрочку виплат також готові погодитися основні приватні власники єврооблігацій і ВВП-варрантів, включаючи Amia Capital, BlackRock, Fidelity International (FIL) і Gemsstock.