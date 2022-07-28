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ліцензія (741) НБУ (9070) кредитні спілки (118)

Нацбанк спростив анулювання ліцензій для кредитних спілок

нбу,нацбанк

Національний банк України запровадив для кредитних спілок можливість спрощеного порядку відкликання (анулювання) ліцензій.

Як повідомляє пресслужба регулятора, рішення прийняте з урахуванням негативного впливу війни на ринок кредитної кооперації та пропозицій учасників ринку й асоціацій кредитних спілок.

"Нею (можливістю спрощеного анулювання ліцензій, – ред.) зможуть скористатися під час дії воєнного стану кредитні спілки, які не мають зобов’язань за договорами про залучення внесків (вкладів) своїх членів на депозитні рахунки. Виключення інформації про кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ також відбуватиметься у спрощеному порядку", – йдеться у повідомленні.

Для анулювання ліцензій та виключення з Реєстру кредитна спілка має подати до Національного банку такі документи:

  • заяву про відкликання (анулювання) ліцензій та виключення відомостей про кредитну спілку з Реєстру;
  • план виходу з ринку фінансових послуг;
  • фінансову звітність на останню звітну дату, що передує дню подання кредитною спілкою відповідної заяви;
  • інші документи (на вимогу регулятора).

"Після ухвалення регулятором рішення про виключення інформації про кредитну спілку з Реєстру за спрощеним порядком кредитна спілка зобов’язана ініціювати процедуру ліквідації відповідно до плану виходу з ринку фінансових установ", – наголосили в Нацбанку.

Це слід зробити не пізніше ніж через шість місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Ліквідація кредитної спілки здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

Відповідні зміни містить постанова Правління НБУ № 160 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39", що набирає чинності з 29 липня.

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