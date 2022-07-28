Нацбанк спростив анулювання ліцензій для кредитних спілок

Національний банк України запровадив для кредитних спілок можливість спрощеного порядку відкликання (анулювання) ліцензій.

Як повідомляє пресслужба регулятора, рішення прийняте з урахуванням негативного впливу війни на ринок кредитної кооперації та пропозицій учасників ринку й асоціацій кредитних спілок.

"Нею (можливістю спрощеного анулювання ліцензій, – ред.) зможуть скористатися під час дії воєнного стану кредитні спілки, які не мають зобов’язань за договорами про залучення внесків (вкладів) своїх членів на депозитні рахунки. Виключення інформації про кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ також відбуватиметься у спрощеному порядку", – йдеться у повідомленні.

Для анулювання ліцензій та виключення з Реєстру кредитна спілка має подати до Національного банку такі документи:

заяву про відкликання (анулювання) ліцензій та виключення відомостей про кредитну спілку з Реєстру;

план виходу з ринку фінансових послуг;

фінансову звітність на останню звітну дату, що передує дню подання кредитною спілкою відповідної заяви;

інші документи (на вимогу регулятора).

"Після ухвалення регулятором рішення про виключення інформації про кредитну спілку з Реєстру за спрощеним порядком кредитна спілка зобов’язана ініціювати процедуру ліквідації відповідно до плану виходу з ринку фінансових установ", – наголосили в Нацбанку.

Це слід зробити не пізніше ніж через шість місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Ліквідація кредитної спілки здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

Відповідні зміни містить постанова Правління НБУ № 160 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39", що набирає чинності з 29 липня.