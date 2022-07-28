Єгипет скасував контракти на закупівлю 240 тисяч тонн українського зерна, – Reuters

Єгипет скасував контракти на вивезення 240 тис. тонн української пшениці, які були заброньовані державним покупцем зерна на поставку в лютому та березні, але так і не були відвантажені через вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.



Раніше агентство повідомило, що близько 300 тис. тонн української пшениці, купленої Єгиптом, застрягли в Україні. Один вантаж застряг у порту, а чотири інших ще навіть не були завантажені.



За даними джерел, Генеральне управління з поставок товарів Єгипту (GASC) звільнило компанії Nibulon і Inerco від їхніх контрактних зобовʼязань щодо вивезення чотирьох партій зерна, незважаючи на відсутність форс-мажору.



Раніше GASC надала торговим домам відстрочку для перевезення вантажів за необхідністю.

Як повідомлялося, минулого тижня Україна, Туречччина, ООН та Росія підписали угоду про відновлення експорту зерна та добрив Чорним морем. Незрозуміло, чи були контракти GASC скасовані до того, як було узгоджено угоду про відновлення доставки.

Чотири скасовані вантажі були куплені в грудні за цінами від $346 до $360 за тонну, включаючи витрати на доставку, заявляли тоді трейдери.

Після того, як війна прискорила зростання світових цін на зерно, у квітні GASC заплатила $494,25 за тонну пшениці.

За словами трейдерів, п’ятий завантажений вантаж застряг в українському порту Чорноморськ. Очікується, що він відпливе, коли отримає "зелене світло" від офіційних осіб порту.