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безпілотник (501) Польща (2385) Туреччина (1092) ЗСУ (335) Байрактар (34)

Виробник Bayraktar безкоштовно передасть Україні безпілотник, на який поляки зібрали майже 5 мільйонів євро

байрактар,bayraktar

Турецький виробник безпілотних літальних апаратів (БПЛА) компанія Baykar заявив, що безкоштовно передасть Україні безпілотник Bayraktar TB2, на який раніше у Польщі був оголошений збір коштів.

Про це повідомив організатор збору журналіст Славомір Сєраковський у Facebook, опублікувавши відповідний лист компанії.

"Ми хочемо бути частиною цього людського жесту солідарності. В умовах кампанії ми безкоштовно пожертвуємо українцям безпілотник Bayraktar TB2, щоб вони могли захищати батьківщину найкращим чином", – йдеться у листі.

Водночас, як зазначає Сєраковський, зібрані у Польщі 22,5 млн злотих (4,7 млн євро) за погодженням з українською та турецькою сторонами будуть спрямовані на гуманітарну допомогу українському суспільству.

Журналіст додав: оскільки кампанія зібрала навіть більше, ніж планувала – на 1,8 млн злотих (плюс виручка від аукціону) – то ці кошти будуть перераховані у Збройних сил України.

До кінця тижня, коли збір буде остаточно закрито, ця сума може ще збільшитися.

"Підсумовуючи: загалом наша фінансова допомога Україні становить близько 50 млн злотих", – наголосив Сєраковський.

Як повідомлялося, Baykar заявила, що безкоштовно передасть українським військовим три БПЛА Bayraktar TB2, на які раніше в Україні зібрали 600 млн грн. 

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25 процентов с продажу зерна беруть, ще и ціну нижче риночной ціни вибили, оце ціна безкоштовних Байрактарів та дружби з Туреччиною, така інфа))))
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29.07.2022 10:33 Відповісти

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