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валюта (2060) курс (1415) НБУ (9070)

Нацбанк почне продавати валюту на готівковому ринку

доллар,курс,долар

Національний банк посилив заходи щодо стабілізації ситуації на готівковому валютному ринку, вирішивши продавати валюту і на цьому сегменті ринку, а не лише на міжбанку.

Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на пост директора департаменту відкритих ринків НБУ Олексія Лупіна.

"Ми ухвалили рішення продавати валюту під цей сегмент, чого не було раніше", – зазначив він.

За словами Лупіна, результати цього рішення будуть видні на ринку у четвер-п'ятницю.

"Треба розвезти готівку по відділеннях, купити її (якщо немає) тощо. Система інерційна", – пояснив директор департаменту.

За його словами, ситуацію дещо ускладнює той факт, що з початку липня частка небанківських обмінників на ринку становить 78%.

"Але рішення ухвалено – додамо", – сказав Лупін.

Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$.

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Да не буде нацбанк продавати валюту😀😀😀 досить хрінь городити
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28.07.2022 17:14 Відповісти
За визначенням - курс валюти до іноземних валют має визначатись через механізм балансу надходження валюти і її загальної маси всередині країни та попиту на неї для витрат на різні потреби(а основний стратегічний ресурс що зараз нам потрібен - природний газ зараз в районі 2000$/м.3).І виходячи з цього курс основної резервної світової валюти(долярів США) до гривні зараз може бути у діапазоні від 37 до 45 грн. Якщо нам якимсь чином до кінця поточного року вдасться експортувати товарів(того ж зернового збіжжя) та послуг на 25-35 лярдів зелених - курс може на якийсь час застабілізуватись десь на рівні 36-38 грн. Знову таки, якщо війна перейде у затяжну позиційну із "зимовою кампанією" - курс під Новий рік може бути взагалі малопрогнозованим: аж до позначки 55-58 грн./$ Тому уся наша надія наші ЗСУ: чим швидше вони відкинуть орків хоча б до позицій 24.02.22 - тим більше шансів на хоч якусь біль-менш прийнятну ціну на "зелень"(і відповідно на приборкання інфляційного шторму що зараз набирає обертів)
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28.07.2022 23:32 Відповісти

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