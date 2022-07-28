Крюківський завод почав виробництво вагонів під європейську колію, – ЗМІ

Крюківський вагонобудівний завод веде переговори з операторами та лізинговими компаніями з Європейського Союзу про виготовлення вагонів під європейську колію 1435 мм.

Про це повідомила Railway Gazette International, передає liga.net.

Зазначається, що підприємство уже завершило випробуваннях двох прототипів вагона-платформи, розробленого за європейськими стандартами. Наразі триває процес схвалення Європейським залізничним агентством, серійне виробництво планують запустити з першого кварталу 2023 року.

Характеристики 80-футового вагону-платформи типу Sggrss:

довжина з буферами – 26,39 м;

висота навантажувальної підлоги – 1155 мм;

вага вагона (тара) – 27 тонн;

вантажопідйомність – 108 тонн.

Також очікується, що прототип Sggrss 90-футової платформи буде готовий до випробувань у третьому кварталі 2022 року та схвалений у 2023 році.

Крім того, у КВБЗ є плани щодо інших типів вагонів для задоволення потреб ЄС. Підприємство заявляє, що готове брати замовлення від європейських клієнтів.