БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1215 відвідувачів онлайн
Новини
356 0
Кабмін (7635) розвідка (75)

Кабмін виділив розвідникам 1,3 мільярда

деньги

Кабінет міністрів виділив Головному управлінню розвідки Міністерства оборони 1,25 млрд грн на закупівлю озброєння та здійснення виплат військовослужбовцям.

Відповідне розпорядження уряду №658-р від 26 липня оприлюднили на Урядовому порталі.

Згідно з ним, уряд з метою підвищення обороноздатності держави в умовах воєнного стану надав ГУР Міноборони 1,25 млрд грн за програмою "Розвідувальна діяльність у сфері оборони".

Із них 1 млрд грн виділено на закупівлю (ремонт) озброєння, військової техніки, боєприпасів та комплектуючих для них, а 255 млн грн – на здійснення виплат військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 