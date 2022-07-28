Зеленський призначив Костіна генеральним прокурором
Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Костіна генеральним прокурором України.
Відповідний указ №538/2022 оприлюднили на сайті Офісу президента.
"Призначити Костіна Андрія Євгеновича Генеральним прокурором", – йдеться у документі.
Як повідомлялося, 27 липня Верховна Рада підтримала призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора. У парламенті Костін обіймав посаду очільника Комітету з питань правової політики, його називають людиною, близькою до голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Як повідомлялося, 19 липня Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України. Раніше, 17 липня, президент Володимир Зеленський своїми указами усунув Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив виконувачем обов'язків генпрокурора Олексія Симоненка.
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«Костин Андрей Евгеньевич будучи народным депутатом Украины от правящей партии в течение 2019-2020 годов не декларировал место жительства, и это несмотря на то, что получал бюджетную компенсацию для аренды жилья или найма гостиничного номера в размере около 20 тыс. грн в месяц», - говорится в публикации.
Источник при этом добавил: «Два года назад кандидат продал две квартиры в Одессе, но не подал в НАПК сообщение о доходе от продажи квартир на сумму 1,2 млн грн. А ещё Костина поймали на кумовстве».
https://golos.ua/news/kandydat-na-glavu-sap-kostyn-zabyl-zadeklaryrovat-dohod-ot-prodazhy-dvuh-kvartyr-smy
которые https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-agenty-vplyvu-tatarova/31253292.html высветило связи между членами конкурсной комиссии, Костиным и заместителем Андрея Ермака Олегом Татаровым .
Можно было догадаться, что западные партнеры не признали бы конкурс честным, если бы конкурсная комиссия объявила победителем Костина или какого-то другого фаворита Банковой.
Кандидат, некогда выбитый из конкурса на главу САП международными экспертами, и глава комитета,
под сукном которого год лежит законопроект президента о ликвидации «вовчьего суда»
https://www.patreon.com/posts/novyi-69641482?utm_medium=post_notification_email&utm_source=post_link&utm_campaign=patron_engagement&token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJyZWRpc19rZXkiOiJpYTo5ODdhZmZhYi1kZTc4LTRmMGEtYWIyNy1mMmM4ZDE4MjBjNzYiLCJwb3N0X2lkIjo2OTY0MTQ4MiwicGF0cm9uX2lkIjo2NDYwNzIyM30.alwU2KB76pyVJfUNQ0FHi78_Us3QtmlTt0HrfBDrdmU Новый генпрокурор.
Когда Венедиктова сменила Рябошапку, то лучше уже был бы Рябошапка.
Когда Костин сегодня сменил Венедиктову, то лучше уж оставалась бы Венедиктова.
Итак,
Сегодня новым ГП стал кум Ермака Костин и теперь новый глава САП будет обложен со всех сторон.
Напомню, что Костин не прошел в свое время конкурс на голову САП, так как общественные и международные организации Центр противодействия коррупции, Фонд DEJURE, Автомайдан и Трансперенси Интернешнл Украина и др. не рекомендовали Костина как возможного руководителя САП из-за несоответствия критериям добродетели.
ЗА нового ГП сегодня проголосовали 299 депутатов:
"Слуга народу" - 220
"Євросолідарность" - 0
"Батьківщина" - 2
Платформа "За життя і мир" - 15
"За майбутнє" - 14
"Голос" - 3
"Довіра" - 18
"Відновлення України" - 14 (экс ОПЗЖ).
Позафракційні - 13.
Как вы видите, голосовали все олигархи, слуги и опзж.
Честь, розум і совість від ОПУ!!,