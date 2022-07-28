БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1204 відвідувача онлайн
Новини
465 0
призначення (1127) САП (236) Костін (14) Клименко Олександр САП (2) Генпрокурор (6)

Клименка призначили очільником САП, – Єрмак

клименко,олександр

Керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури став Олександр Клименко новий генпрокурор Андрій Костін затвердив його на посаді одразу після свого призначення.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Вітаю Андрія Костіна з початком роботи очільником ГПУ, а Олександра Клименка з призначенням на посаду керівника САП. Бажаю вам ефективної роботи", – зазначив він.

За словами Єрмака, боротьба з корупцією є пріоритетом для нашої держави, оскільки від її успішності залежить інвестиційна привабливість та свобода бізнесу в Україні.

"А наша ГПУ, зокрема, має важливу місію – розслідування злочинів Росії проти України. Ми повинні притягнути до відповідальності російських злочинців", – підсумував голова ОПУ.

Як повідомлялося, 27 липня Верховна Рада підтримала призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора. У парламенті Костін обіймав посаду очільника Комітету з питань правової політики, його називають людиною, близькою до голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Раніше, 19 липня, конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердила результати конкурсу, за яким переможцем у конкурсі на керівника САП визначено детектива НАБУ Олександра Клименка.

Нагадаємо, меморандум України з Міжнародним валютним фондом передбачає зобов’язання української влади забезпечити обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) до грудня 2021 року. Обіцянка негайно обрати голову САП також містилася у спільній заяві президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена, опублікованій за підсумками їх зустрічі в Білому домі 1 вересня.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 