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валюта (2060) курс (1415) НБУ (9070)

Підвищення офіційного курсу гривні суттєво збільшило пропозицію валюти на міжбанку, – Данилишин

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Зміна офіційного курсу гривні суттєво збільшила продаж клієнтами банків іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, який під час торговельних сесій 22 та 25 липня суттєво перевищував попит на неї.

Про це повідомив голова Ради Національного банку Богдан Данилишин у Facebook.

"Це, своєю чергою, суттєво скоротило чистий продаж Національним банком іноземної валюти на ринку минулого тижня та навіть дозволило перейти до чистого викупу надлишку пропозиції іноземної валюти на ринку наприкінці тижня", – зазначив він.

Купівля безготівкового долара США у банків минулого тижня здійснювалася за офіційним курсом, а його продаж банкам – за офіційним курсом, збільшеним на 1%, додав голова Ради НБУ.

Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$.

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Тобто, якщо курс штучно поставити 50-70грн за доллар то можно і без зовнішньої допомоги обійтися та уникнути дефолту? Пропозиція наше все. Хороша логіка встановлення курсу гривні, профффесіонали.
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28.07.2022 11:58 Відповісти
Продаж клієнтами банків іноземної валюти. А можна список хто продавав і кому? Ну, щоб "перемога" була повна?)
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28.07.2022 12:07 Відповісти
За тиждень все повернеться до попереднього стану, ринковий курс добавить до фіксованого НБУ 36,5 грн., ті самі 20-25% і стане 42-45 грн., (і знов експортерам стане невигідно продавати валютну виручку на по курсу на 20% нижче ринкового) доки не повернуть нормальний міжбанк і знімуть обмеження на вільну купівлю валюти населенням нічого не поміняється... буде курс НБУ і +25% курс, за яким люди будуть вільно купувати і продавати валюту на чорному ринку...
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28.07.2022 12:24 Відповісти
Що за несенітницю пишете? "Підвищення офіційного курсу гривні суттєво збільшило пропозицію валюти на міжбанку, - Данилишин "
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28.07.2022 13:37 Відповісти

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