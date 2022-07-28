USAID виділило ще $74 мільйони на гуманітарну допомогу українцям

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяє майже $74 млн додаткової гуманітарної допомоги для підтримки українського народу, який постраждав від війни.

Про це йдеться у заяві USAID.

Зазначається, що загальна сума гуманітарної допомоги, яку Агентство надало українцям, сягнула понад $1 млрд, а загальний внесок уряду США – понад $1,5 мільярда доларів.

За підтримки Сполучених Штатів та інших країн гуманітарні організації надали допомогу 11 мільйонам людей.

"Це додаткове фінансування забезпечить невідкладними засобами гігієни, медичною та психологічною допомогою, а також притулком і грошовою допомогою українців, які безпосередньо постраждали від конфлікту. Конфлікт продовжує непропорційно впливати на вразливі верстви населення, і це фінансування підтримає цих людей у забезпеченні їхніх життєво необхідних потреб", – наголосили в USAID.

Як повідомлялося, США виділили $500 млн донорських коштів для створеного Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) Спеціального фонду кризового реагування на війну в Україні.