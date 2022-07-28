Франція розглядає можливість поставок газу до Німеччини найближчої зими, – ЗМІ

У французькому уряді кажуть, що найближчої зими могли б постачати газ до Німеччини.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung, передає Європейська правда.

За словами урядовців, загалом можна було б забезпечити близько 20 терават-годин газу – приблизно 2% річного споживання Німеччини.

"Можливо було б отримати 130 гігават-годин на день. Взимку це становитиме 20 терават-годин", – сказав представник міністерства енергетики Франції. Це відповідало б приблизно 5% річного споживання Франції.

Поставки з Франції були б дуже незвичними для Німеччини. Проте є ще й технічні перешкоди, які потрібно подолати, кажуть представники уряду. Франція з міркувань безпеки додає до газу одорант, який потім, можливо, доведеться знову видалити.

Франція не настільки залежна від газу взимку, тому що здебільшого використовуються електричні обігрівачі. Для цього країні, у свою чергу, може знадобитися імпорт електроенергії з Німеччини. Це також відіграє важливу роль у дискусії про довший час роботи атомних електростанцій.

Як повідомлялося, 25 липня російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшиться до 20% від його потужності.

До того газопровід "Північний потік" працював на 40% від своєї потужності. Росія пояснює це невчасним поверненням турбіни з ремонту в Канаді (яка запровадила санкції щодо "Газпрому"). При цьому відремонтована турбіна для "Північного потоку" прибула з Канади до Німеччини ще на початку минулого тижня. Однак, за даними ЗМІ, "Газпром" не погоджує її транспортування до РФ.

Водночас під час візиту до Ірану минулого тижня Владімір Путін заявив, що крім самої турбіни російський "Газпром" вимагає додаткових "офіційних документів" щодо її повернення до Росії.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.