Фонд гарантування виплатив вкладникам збанкрутілих банків у червні 532 мільйони

У червні 2022 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізосіб, склали 532,2 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Загалом у січні-червні вкладники банків, що ліквідуються, отримали гарантоване відшкодування на суму 1,22 млрд грн.

Станом на 1 липня загальна сума виплат у межах гарантованого відшкодування вкладникам банків, переданих вуправління Фонду після набрання чинності Закону України "Про системугарантування вкладів фізичних осіб", склала 92,2 млрд грн.

До набрання чинності зазначеного закону Фонд виплатив вкладникамвідшкодування на загальну суму 4,68 млрд грн. До 2012 року Фонд лише відшкодовував гарантовану суму вкладникам неплатоспроможних банків,при цьому тимчасову адміністрацію та ліквідацію здійснював Національний банк.

Таким чином, з початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 96,89 млрд грн.

На початок липня тривала ліквідація 49 неплатоспроможних банків, ліквідацію 51 банку Фондом уже завершено.