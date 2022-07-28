Італія планує повністю відмовитись від російського газу у 2024 році

Італія розраховує мати змогу повністю відмовитись від російського газу з 2024 року.

Як повідомляє ANSA, про це заявив міністр екологічного переходу Роберто Чінголані, передає "Європейська правда".

"Додавши заходи заощадження і нових постачальників, з другої половини 2024 року ми будемо повністю незалежні від постачання газу з Росії", – заявив він.

За словами міністра, найближча мета – пройти холодний сезон 2022-2023 років, задіявши заходи заощадження та диверсифікації.

Як повідомлялося, італійська компанія Eni отримала від "Газпрому" попередження, що обсяги газу будуть скорочені до 27 млн кубометрів, порівняно з 34 млн останніми днями.

25 липня російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшиться до 20% від його потужності.