Чорногорія заморозила майно двох росіян через європейські санкції

Чорногорія заморозила майно двох громадян Російської Федерації згідно з санкціями Євросоюзу, запровадженими за війну РФ проти України.

Про це повідомляє Balkan Insight, передає Європейська правда.

У МЗС країни 27 липня заявили про замороження нерухомості неназваного громадянина РФ у Жабляку, а також майна російського політтехнолога Марата Баширова, який у 2014 році встиг попрацювати у структурах маріонеткової "ЛНР".

Ім’я одного з росіян не називають через те, що він встиг оскаржити рішення про замороження активів в адміністративному суді.

Чорногорія від початку приєдналася до санкцій ЄС проти Росії, у тому числі щодо повітряного простору, банків, пропагандистських ЗМІ та замороження активів підсанкційних осіб.

У червні міністр внутрішніх справ заявив, що Чорногорія планує заморозити власність 34 громадян РФ та України, які потрапили у санкційний список. Згодом у Мінфіні заявили, що під час перевірки даних помилилися, прийнявши за підсанкційних осіб їхніх тезок, і реальний список буде меншим.

Громадська думка у Чорногорії щодо російсько-української війни неоднозначна – чорногорські серби, які є досить численною групою, в основному симпатизують Росії, тоді як серед інших груп більш проукраїнські настрої.

Правлячі партії та частина опозиції підтримують політичну лінію ЄС, але найбільший опозиційний блок, "Демократичний фронт", виступає проти.

Чорногорію нерідко називали "російським VIP-курортом" через те, що країна стала популярним місцем відпочинку для російських олігархів. За даними деяких досліджень, багатим росіянам може належати до 40% нерухомості в країні.

7 липня Центральний банк Чорногорії повідомив, що громадяни РФ все ще залишаються основними покупцями нерухомості і з лютого купили майна на 20 млн євро.

Раніше, як повідомлялося, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала використання заморожених російських активів для відновлення України.