Швеція може ввести тимчасовий податок для найбагатших на фінансування оборони
Міністр оборони Швеції Петер Гульквіст припустив, що в країні може бути запроваджений тимчасовий податок для найбільш багатих, спрямований на збільшення фінансування оборонного сектора.
Про це повідомляє Aftonbladet, передає Європейська правда.
"Можна уявити певну форму тимчасового податку", – зазначив Гульквіст, не уточнивши, як саме він буде працювати.
Міністр додав, що податок призведе до надходження "багатьох мільярдів" крон для розширення оборонних спроможностей Швеції: "Гадаю, в цьому контексті важливо сказати, що не можна просто жити й витрачати кошти, також потрібно мати дохід".
Гульквіст зазначив, що податок може бути передбачений у передвиборчій програмі правлячої Соціал-демократичної партії на тлі виборів, які відбудуться восени.
"Ті, хто живе в найкращих умовах, повинні докластися (до фінансування, –ред.). Це питання справедливості. Гадаю, це можливість для найбільш заможних вкластися зі збільшеним ефектом", – додав глава шведського Міноборони.
У березні уряд Швеції ухвалив збільшити витрати на оборону приблизно на 3 млрд шведських крон ($318,17 млн) цього року, оскільки прагне прискорити переозброєння після вторгнення Росії в Україну.
Крім того, саме на тлі російської агресії Швеція спільно з Фінляндією вирішила стати членом Північноатлантичного Альянсу.
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