Рада спростила митне оформлення партій товарів
Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до Митного кодексу щодо урегулювання процедури складання митних декларацій на товари, які підпадають під різні товарні підпозиції згідно з УКТЗЕД, відповідно до Митного кодексу Європейського Союзу".
За прийняття відповідного урядового законопроєкту №4517 у другому читанні та в цілому проголосували 312 нардепів, свідчать дані на сайті парламенту.
Законопом пропонується передбачити у Митному кодексі України спрощене декларування партії товарів, що класифікуються у різних субпозиціях згідно з УКТЗЕД (на рівні перших шести знаків) за одним класифікаційним кодом згідно з УКТЗЕД, за умови, що цьому коду відповідає найбільша ставка мита.
Водночас ця норма не поширюватиметься:
- на підакцизні товари;
- товари, до яких застосовуються різні ставки податку на додану вартість;
- товари, на які відповідно до законодавства встановлені кількісні обмеження імпорту або експорту;
- товари, щодо яких встановлено особливі види мита.
Згідно з пояснювальною запискою, цей законопроєкт було розроблено з метою адаптації законодавства України до законодавства країн-членів ЄС щодо процедури складання митних декларацій.
У пояснювальній записці зазначається, що "за розрахунками Держмитслужби, з урахуванням фактичних показників імпорту у 2019 році, реалізація положень законопроєкту може призвести до збільшення надходжень ввізного мита до Державного бюджету України на суму близько 150 млн гривень".
Будь ласка, зачекайте...