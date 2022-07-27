Німецька компанія Wintershall Dea не планує відмовлятися від бізнесу в Росії

Німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea не планує виходити зі спільних з російським "Газпромом" проєктів попри заяви, що російський монополіст своїми діями знищив довіру у бізнес-стосунках між компаніями.

Про це очільник німецької компанії Маріо Мерен заявив агентству Reuters.

Він розповів, що компанія планує збільшити видобуток нафти та газу у Німеччині, оскільки російський "Газпром" знищив віру у Росію, як надійного постачальника.

"Протягом щонайменше кількох тижнів "Газпром" завдяки скороченням і перебоям у постачанні знищив віру в Росію як у надійного постачальника для Європи", – заявив Марен.

Водночас він додав, що Wintershall Dea, співвласниками якої є BASF і інвестиційна група LetterOne російського мільярдера Міхаіла Фрідмана, продовжить керувати своїми активами в Росії – спільними з "Газпромом" проєктами на Уренгойському нафтогазоконденсатному та Південно-Російському газовому родовищах (де їй належить 35%), а також не має наміру виходити з компанії-оператора "Північного потоку" Nord Stream AG, де вона має 15,5%.

Марен назвав можливий вихід з російських активів "великим подарунком для російського уряду у Москві". Він додав, що у компанії є юридичне зобов'язання захищати вартість своїх активів у країні.

Як повідомлялося, Wintershall Dea списала активи на 1,5 млрд євро через втрату очікуваних доходів від проєкту "Північний потік-2" та операцій, пов'язаних з Росією.