Стартап Unstoppable Domains з офісом у Києві залучив $65 мільйонів і став "єдинорогом"

Американський блокчейн-стартап Unstoppable Domains, у якого є офіс у Києві, залучив $65 млн і став "єдинорогом". Серед засновників компанії є українець Богдан Гусєв.

Про це повідомляє Forbes, передає AIN.UA.

Як повідомляється, угода відбулася у рамках раунду A. Інвесторами стали Pantera Capital, Alchemy Ventures, OKG Investments і PolygonMATIC 0,0%, а також Boost VC і Draper Associates, які вже вкладалися в компанію.

Оцінка компанії після угоди досягла $1 млрд.

Unstoppable Domains займається реєстрацією доменів на блокчейні і допомагає перетворити їх на NFT.

Домени NFT, на відміну від традиційного типу, надають користувачам повне право власності на свої дані. Домени із закінченнями .nft, .wallet і .crypto замінюють довгі адреси гаманців.

У той час як для традиційних доменів потрібна річна підписка, Unstoppable стягує одноразову плату, яка може досягати $5.

Домени NFT також відокремлюють сайти від адрес гаманців. У поточних транзакціях з криптовалютою або незамінними токенами адреси гаманців служать ідентифікаторами користувачів, поєднуючи особисту та фінансову інформацію. Це підвищує вразливість до шахрайства.

У Києві стартап має представництво. Його засновники – вихідці з компанії Talkable, один із них – віцепрезидент з розробки українець Богдан Гусєв.

У грудні 2018 року стартап вже залучав сід-раунд від Boost VC у розмірі $730 тис., а також отримував гранти від Ethereum Foundation та Zilliqa Foundation. Партнерство з останньою привело до створення доменної зони .zil. У серпні Unstoppable Domains підняв раунд А у розмірі $4 млн від венчурної компанії Draper Associates, які займаються сід-інвестиціями.