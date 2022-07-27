Європейські конкуренти Starlink Ілона Маска вирішили об’єднатись

Французький супутниковий оператор Eutelsat домовився про злиття з британським провайдером космічного інтернету OneWeb.

Як повідомляється у спільному пресрелізі компаній, після об’єднання їх загальний супутниковий флот становитиме майже 700 одиниць: 36 одиниць у Eutelsat та 648 у OneWeb (зараз на низькій навколоземній орбіті – лише 428).

Розрахунки в рамках угоди буде проведено акціями. Акціонери OneWeb отримають акції Eutelsat, а французька компанія в результаті володітиме 100% OneWeb, за винятком "особливої ​​акції", що належить уряду Великобританії.

У підсумку акціонери OneWeb отримають 50% розширеного капіталу Eutelsat або 230 млн нових акцій.

Eutelsat також є акціонером OneWeb з квітня 2021 року, але вона свої акції з нового випуску не отримає.

Середньорічний дохід від синергії компаній через чотири роки оцінюється приблизно у 150 млн, а поєднання супутників на геостаціонарній орбіті (над екватором) та на низькій навколоземній орбіті (на висоті 160–2000 км над поверхнею планети) забезпечить послуги преміум-класу та підвищить коефіцієнт заповнення. Синергетичний ефект від об'єднання операцій забезпечить економію на рік понад €80 млн до оподаткування за п'ять років.

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OneWeb у 2014 році створив колишній співробітник Google Грег Уайлер, який планував створити мережу супутників, яка забезпечить доступ до інтернету на поверхні планети. У OneWeb у різні роки інвестували Airbus, Coca-Cola, Virgin Group, Qualcomm та SoftBank.

У 2020 року у компанії виникли проблеми, вона просила уряд Великобританії про фінансову підтримку, але отримала відмову.

У липні 2020 року спільне підприємство уряду Великобританії та індійської компанії Bharti Global Ltd виграло конкурс на придбання частки в OneWeb, кабмін вирішив вкласти в покупку та розвиток компанії $500 млн.

Альтернативний проєкт – Starlink – розвиває компанія SpaceX, що належить одному з найбагатших бізнесменів у світі Ілону Маску.