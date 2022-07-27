Рада дозволила призупиняти діяльність приватних виконавців під час воєнного стану

Верховна Рада повторно ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів щодо діяльності приватних виконавців та примусового виконання судових рішень, рішень інших органів (посадових осіб) у період дії воєнного стану" з урахуванням пропозицій президента Володимира Зеленського.

За прийняття відповідного законопроєкту №7317 у другому читанні та в цілому проголосували 302 нардепи, свідчать дані на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, закон має врегулювати особливості отримання статусу приватного виконавця під час дії військового стану. Крім того, дозволяється призупиняти діяльність приватних виконавців за рішенням Міністерства юстиції.

Також встановлено, що у період дії військового стану постанову або інший процесуальний документ (або їхню частину), винесені приватним виконавцем, можуть бути скасовані за зверненням сторони виконавчого провадження або особи, якщо вони суперечать вимогам закону.

Також цим законом пропонувалося примусове виконання рішень боржниками за якими є юридичні особи, які здійснюють діяльність з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії, діяльність з водопостачання та водовідведення, діяльність з вирощування сільськогосподарських культур, тваринництва, виробництва харчових продуктів, надання доступу до мережі Інтернет, виробництва вакцин, дослідження у сфері біологічних наук, космічну діяльність.

Також пропонувалося заборонити виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житловокомунальні послуги.

Однак останні два пункти із закону вилучили на вимогу президента, залишивши у законі мораторій на виконання рішень про стягнення, боржниками за якими є підприємства оборонно-промислового комплексу, органи військового управління, з’єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установи та організації, які входять до складу Збройних Сил України, підприємства залізничного транспорту. Крім того, зупинено на час воєнного стану виконання виконавчих написів нотаріусів.

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Як повідомлялося, Верховна Рада запровадила мораторій на виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги у період дії воєнного стану іншим законом.

Однак до другого читання у законопроєкт внесли зміни, якими мораторій на стягнення боргів за комуналку під час воєнного стану запроваджують не на всій території України, як це пропонувалося спочатку.

Змінені норми передбачають, що мораторій розповсюджується на послуги в територіальних громадах, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають чи перебували у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) відповідно до переліку, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Крім того, забороняється стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги здійснюється щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання такої фізичної особи і було знищено або пошкоджено внаслідок воєнних (бойових) дій.