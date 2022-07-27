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тендер (2113) Тернопіль (71) Хмельницький (123) Чернівці (160) тролейбус (21)

Три українських міста вирішили купити вживані європейські тролейбуси

херсон,троллейбус

Хмельницьке комунальне підприємство "Електротранс" оголосило тендер на закупівлю до кінця поточного року п'яти низькопідлогових тролейбусів Skoda, що вже були у використанні, на очікувану суму 125 тис. євро.

За даними у системі ProZorro, у тому числі планується закупити чотири 12-метрові одноланкові тролейбуси Škoda 24Tr Irisbus і один – 18-метровий (зчленований) Škoda 25Tr Irisbus (або еквіваленти), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Тролейбуси мають бути випущені в країнах ЄС не раніше 2006 року (Škoda 24Tr) та 2007 року (Škoda 25Tr ), пасажиромісткість відповідно 86 осіб (28-30 сидячих) та 132 особи (40 сидячих).

Тролейбуси повинні були експлуатуватися лише у країнах, що входять до ЄС чи Скандинавських країн.

Тендерні пропозиції приймаються до 11 серпня, аукціон заплановано на 12 серпня. Умови тендеру передбачають 100% післяоплату протягом 90 календарних днів.

Минулого тижня тендер на закупівлю до кінця 2023 року п'яти уживаних тролейбусів Škoda 25Tr Irisbus за 100 тис. євро оголосив Тернопіль, ще раніше – Чернівці, але трьох тролейбусів за 70,5 тис. євро до кінця поточного року.

Хмельницький експлуатує, зокрема, тролейбуси українського виробництва – "Богдан" та "Електрон", а також тролейбуси ПМЗ (випускалися до 2011 року заводом "Південмаш"). Уживану техніку раніше не купував.

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27.07.2022 20:58 Відповісти

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