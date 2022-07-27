Три українських міста вирішили купити вживані європейські тролейбуси

Хмельницьке комунальне підприємство "Електротранс" оголосило тендер на закупівлю до кінця поточного року п'яти низькопідлогових тролейбусів Skoda, що вже були у використанні, на очікувану суму 125 тис. євро.

За даними у системі ProZorro, у тому числі планується закупити чотири 12-метрові одноланкові тролейбуси Škoda 24Tr Irisbus і один – 18-метровий (зчленований) Škoda 25Tr Irisbus (або еквіваленти), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Тролейбуси мають бути випущені в країнах ЄС не раніше 2006 року (Škoda 24Tr) та 2007 року (Škoda 25Tr ), пасажиромісткість відповідно 86 осіб (28-30 сидячих) та 132 особи (40 сидячих).

Тролейбуси повинні були експлуатуватися лише у країнах, що входять до ЄС чи Скандинавських країн.

Тендерні пропозиції приймаються до 11 серпня, аукціон заплановано на 12 серпня. Умови тендеру передбачають 100% післяоплату протягом 90 календарних днів.

Минулого тижня тендер на закупівлю до кінця 2023 року п'яти уживаних тролейбусів Škoda 25Tr Irisbus за 100 тис. євро оголосив Тернопіль, ще раніше – Чернівці, але трьох тролейбусів за 70,5 тис. євро до кінця поточного року.

Хмельницький експлуатує, зокрема, тролейбуси українського виробництва – "Богдан" та "Електрон", а також тролейбуси ПМЗ (випускалися до 2011 року заводом "Південмаш"). Уживану техніку раніше не купував.