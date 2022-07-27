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Єврокомісія включила українські шляхи до Транс’європейської транспортної мережі. КАРТА

карта,україна,громади

Європейська Комісія внесла зміни до індикативних мап Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), включивши в неї українські логістичні шляхи.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури України, це рішення є стратегічним кроком у процесі євроінтеграції України та сприятиме реалізації ініціативи "Шляхи солідарності" щодо експорту української аграрної продукції та доставки гуманітарної допомоги в Україну.

Зокрема, внесено наступні зміни:

  • Північно – Балтійський коридор продовжено через Львів та Київ до Маріуполя;
  • Балто-Чорноморсько – Егейський коридор продовжено через Львів, Чернівці (Румунію і Молдову) до Одеси;
  • коридори Балтійське море – Адріатичне море та Рейн – Дунай проходитимуть через Львів.

В Мінінфраструктури пояснили, що включення логістичних маршрутів до мережі TEN-T дозволить усунути існуючі перешкоди при проведенні логістичних операцій, а також отримати доступ до фінансових інструментів допомоги ЄС у питанні розбудови української частини мережі TEN-T. Ухвалене рішення також сприятиме розвитку мультимодальних перевезень, зменшенню логістичних витрат, а також підвищенню якості послуг при перевезенні товарів.

Єврокомісія включила українські шляхи до Транс’європейської транспортної мережі 01

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Крім цього, Єврокомісія виключила з мережі TEN-T російські та білоруські маршрути, а також понизила в статусі маршрути на території ЄС на стиках з цими країнами-агресорами.

Транс’європейська транспортна мережа (TEN-T) створюється Євросоюзом з метою з'єднати Європу з заходу на схід та з півночі на південь мережею автодоріг, залізниць, аеропортів та водних шляхів.

Розвиток транспортної системивідбуватиметься в два етапи: до 2030 року має бути завершено побудову "ключової" мережі та до 2050 року – "загальної" мережі.

Україна увійшла до TEN-T у 2017 році. Відповідно до Індикативного Інвестиційного Плану Європейської Комісії розвитку TEN-T коридорів, до 2030 в Україні планується реалізувати проєкти на загальну суму 4,45 млрд євро. Це найбільший показник серед всіх держав "Східного партнерства" ЄС.

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