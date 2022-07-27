В Україні посилять покарання за спалювання трави

Верховна Рада планує посилити кримінальну відповідальність за знищення чи пошкодження вогнем різних типів рослинності, у тому числі в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Ухвалення відповідного законопроекту №7212-1 за основу підтримали 305 народних депутатів на пленарному засіданні 27 липня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зокрема, законопроєкт пропонує криміналізувати відповідальність за умисне знищення або пошкодження вогнем або іншим способом лісу, зелених насаджень, стерні, лук, пасовищ, іншої рослинності, її залишків та опалого листя, ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю на землях будь-якої категорії, якщо це завдало істотної шкоди навколишньому середовищу.

У зв'язку із цим документ передбачає нову редакцію ст. 245 Кримінального кодексу (знищення чи пошкодження об'єктів рослинного світу). Окремою частиною цієї статті вводиться більш жорстка відповідальність за шкоду, заподіяну територіям та об'єктам природно-заповідного фонду.

Так, у разі, якщо такі дії були вчинені на землях у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду або спричинили тяжкі наслідки для навколишнього середовища або знищення об'єктів природно-заповідного фонду, винні особи караються позбавленням волі на строк від 3 до трьох 5 років.

У разі, якщо такі дії спричинили загибель людини, масову загибель тварин або інші особливо тяжкі наслідки або вчинені в умовах військового чи надзвичайного стану, термін покарання збільшується на строк від 5 до 10 років.

Крім того, пропонується доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 245-1, яка передбачає відповідальність за знищення чи пошкодження лісу та/або лісових насаджень внаслідок порушення правил пожежної безпеки, у тому числі у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Винні можуть бути покарані у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або обмеження волі до 3 років.

Така відповідальність посилюється, якщо ці дії завдали істотної шкоди навколишньому середовищу (позбавлення волі на строк від одного до трьох років), спричинили загибель людини, масову загибель тварин або інші особливо тяжкі наслідки, або були скоєні в умовах воєнного чи надзвичайного стану (позбавлення волі на строк від 3 до 7 років).